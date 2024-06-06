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تكنولوجيا وعلوم

"ميتا" تطلق أدوات ذكاء اصطناعي تستهدف الإعلانات في "واتساب"

Lebanon 24
06-06-2024 | 20:20
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أعلنت شركة ميتا خلال مؤتمر في البرازيل أن الشركة أطلقت يوم الخميس أول برنامج للشركات معزز بالذكاء الاصطناعي يستهدف الإعلانات على تطبيق "واتساب".

ويأتي إعلان الشركة وسط محاولتها تحقيق أرباح من خدمة المراسلات الشهيرة "واتساب".
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وأعلن مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لميتا عن الأدوات الجديدة في مقطع فيديو عُرض خلال المؤتمر.
ويمثل الإعلان تحولا لواتساب، وهي خدمة مراسلات مشفرة تروج بشدة لمؤهلاتها في الحفاظ على الخصوصية ولطالما تجنبت أنماط أدوات الإعلانات المستهدفة التي تشكل أساس تطبيقات ميتا الأخرى مثل فيسبوك وإنستغرام.
وتتيح الشركة عملاق التواصل الاجتماعي مزايا فيما يتعلق بالتجارة ومدفوعات على التطبيق منذ عدة أعوام، بما في ذلك أدوات "التراسل التجاري" التي يمكن أن تستخدمها الشركات في محادثات خدمة العملاء وإرسال مواد تسويقية لأشخاص شاركوا أرقام هواتفهم معها.

لكن هذه الأدوات كانت مجرد أدوات جامدة فيما سبق واعتادت إرسال رسائل مزعجة لجميع المستخدمين الذين اختاروا أن تتواصل الشركة معهم.
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