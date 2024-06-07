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تكنولوجيا وعلوم
هذه مواصفات هاتف "Nothing" الجديد.. مميز جدًا!
Lebanon 24
07-06-2024
|
03:00
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تستعد "Nothing" لإطلاق هاتفها الجديد الذي سيكون منافسا مميزا في عالم أجهزة أندرويد المحمولة. فتبعا لأحدث التسريبات، فإن الهاتف الجديد الذي يسمى CMF Phone 1 حصل على شاشة AMOLED، مقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2412/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها 394 شمعة/م تقريبا.
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ويعمل الجهاز بنظام Android 14 مع واجهات Nothing OS 2.6، ومعالج Mediatek Dimensity 7200 المتطور، ومعالج رسوميات Mali-G610 MC4، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.
والكاميرا الأساسية له أتت ثنائية العدسة بدقة (50+50) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير الفائق العرض، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 16 ميغابيكسل، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية.
وحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وماسح لبصمات الأصابع، وبوصلة إلكترونية، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واط.
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