Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

هذه مواصفات هاتف "Nothing" الجديد.. مميز جدًا!

Lebanon 24
07-06-2024 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1208897-638533537022965509.jpg
Doc-P-1208897-638533537022965509.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تستعد "Nothing" لإطلاق هاتفها الجديد الذي سيكون منافسا مميزا في عالم أجهزة أندرويد المحمولة. فتبعا لأحدث التسريبات، فإن الهاتف الجديد الذي يسمى CMF Phone 1 حصل على شاشة AMOLED، مقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2412/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها 394 شمعة/م تقريبا.
Advertisement

ويعمل الجهاز بنظام Android 14 مع واجهات Nothing OS 2.6، ومعالج Mediatek Dimensity 7200 المتطور، ومعالج رسوميات Mali-G610 MC4، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

والكاميرا الأساسية له أتت ثنائية العدسة بدقة (50+50) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير الفائق العرض، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 16 ميغابيكسل، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية.

وحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وماسح لبصمات الأصابع، وبوصلة إلكترونية، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واط.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
01:20 | 2024-06-07
23:00 | 2024-06-06
20:20 | 2024-06-06
15:02 | 2024-06-06
12:35 | 2024-06-06
09:40 | 2024-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24