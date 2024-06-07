هو الأول في الشركة.. عاملون في سامسونغ يعلنون الإضراب

نظّم عاملون في شركة التكنولوجيا العملاقة سامسونغ إليكترونيكس في كوريا الجنوبية، الجمعة، أول إضراب عن العمل في الشركة، حسبما أفادت وكالة فرانس برس نقلا عن رئيس أكبر نقابة تمثّل عشرات الآلاف منهم.



وتعدّ سامسونغ إلكترونيكس واحدة من أكبر الشركات المصنّعة للهواتف الذكية في العالم وأيضاً من الشركات الوحيدة على مستوى العالم التي تنتج شرائح ذاكرة متطوّرة تُستخدم في الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك أجهزة الذكاء الاصطناعي المتطوّرة.



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وقالت الشركة في بيان إنّه "لن يكون هناك تأثير على أنشطة الإنتاج والأعمال". ويشارك في الإضراب موظفو المقر العام للمجموعة وليس العمال في خطوط الإنتاج، كما يستمر ليوم واحد. (سكاي نيوز عربية) وتخوض إدارة الشركة التي تعدّ أكبر منتج لرقائق الذاكرة في العالم، مفاوضات مع النقابة بشأن الأجور منذ يناير، لكنّ الجانبين فشلا في إيجاد حلول.وقالت الشركة في بيان إنّه "لن يكون هناك تأثير على أنشطة الإنتاج والأعمال". ويشارك في الإضراب موظفو المقر العام للمجموعة وليس العمال في خطوط الإنتاج، كما يستمر ليوم واحد. (سكاي نيوز عربية)