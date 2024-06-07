مفاجئة سارة من مايكروسوفت لمستخدمي أنظمة Windows 10

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أعلنت مايكروسوفت عن طرح نسخة اختبارية من نظام ويندوز، تحمل معها بعض الميزات الجديدة لمستخدمي الحواسب التي تعمل بأنظمة Windows 10.قالت مايكروسوفت في صفحاتها الرسمية على الإنترنت:"افتتحنا رسميا القناة التجريبية للمستفيدين من خدمات Windows Insider الذين يستعملون أنظمة Windows 10 حاليا، وهذا الأمر سيسمح لنا باختبار الميزات الجديدة في الإصدار 22H2 من Windows 10، قبل أن نطرح هذه الميزات للمستخدمين".ولم تحدد مايكروسوفت الموعد الدقيق الذي ستطرح فيه الإصدار الجديد لمستخدمي Windows 10، لكنها وعدت أن يظهر بشكل رسمي خلال الأسابيع القليلة القادمة، وأن طرح هذا الإصدار لايعني أنها ستتخلى عن إلغاء الدعم التقني لأنظمة Windows 10 في تشرين الأول 2025. (روسيا اليوم)