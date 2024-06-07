ميريام فارس تقتحم عالم "ببجي".. محاربة بأزياء عصرية

أطلقت الشركة المالكة لإحدى أشهر الألعاب في العالم "ببجي" نسخة جديدة من اللعبة تتضمن شخصية النجمة ميريام فارس مع أزياء حصرية مستوحاة من ملابسها وإكسسواراتها.





روج حساب "ببجي- مينا" على "إنستغرام" للتعاون الجديد بين ميريام وكتب: "النجمة العالمية ميريام فارس تصل إلى PUBG MOBILE!.. المجموعات الحصرية - مهرجان ميريام فارس وميريام فارس المحاربة والعديد من العناصر متاحة الآن!".

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