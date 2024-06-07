Advertisement

فنون ومشاهير

ميريام فارس تقتحم عالم "ببجي".. محاربة بأزياء عصرية

Lebanon 24
07-06-2024 | 15:17
A-
A+
Doc-P-1209153-638533957585834387.png
Doc-P-1209153-638533957585834387.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلقت الشركة المالكة لإحدى أشهر الألعاب في العالم "ببجي" نسخة جديدة من اللعبة تتضمن شخصية النجمة ميريام فارس مع أزياء حصرية مستوحاة من ملابسها وإكسسواراتها.


روج حساب "ببجي- مينا" على "إنستغرام" للتعاون الجديد بين ميريام وكتب: "النجمة العالمية ميريام فارس تصل إلى PUBG MOBILE!.. المجموعات الحصرية - مهرجان ميريام فارس وميريام فارس المحاربة والعديد من العناصر متاحة الآن!".
Advertisement

فنون ومشاهير

تكنولوجيا وعلوم

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2024-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:38 | 2024-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2024-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2024-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
10:30 | 2024-06-07
07:19 | 2024-06-07
03:00 | 2024-06-07
01:20 | 2024-06-07
23:00 | 2024-06-06
20:20 | 2024-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24