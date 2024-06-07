جواز سفر لبطاريات السيارات الكهربائية.. من يصدر النسخة الأولى منه؟

أعلنت شركة "فولفو كارز" إصدار أول جواز سفر لبطاريات السيارات الكهربائية، قبل بدء تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي ذات الصلة.

ويوثق الجواز بدقة سلسلة المواد الخام والمكونات والمحتوى المعاد تدويرها في البطارية والبصمة الكربونية لسيارتها الكهربائية المقبلة "إي.إكس 90" من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في).

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وبحسب فولفو كارز، فإن الهدف من جواز سفر بطارية السيارة الكهربائية في السيارة إكس.إي 90 هو زيادة الوعي وتحسين درجة الشفافية بشأن السيارات.

وسيبدأ تسليم هذه السيارات للعملاء في أميركا الشمالية وأوروبا في وقت لاحق من العام الحالي.

ويمكن لأصحاب سيارات فولفو الكهربائية الحصول على نسخة من جواز السفر باستخدام شفرة "كيو آر" الموجودة داخل باب السائق في السيارة.



ويشترط الاتحاد الأوروبي ضرورة توافر مثل هذه الجوازات لجميع السيارات الكهربائية المباعة في الاتحاد الأوروبي اعتبارا من شباط 2027.