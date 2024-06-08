عن طريق الخطأ.. سامسونغ تنشر صورة لهاتفين جديدين!

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تمكن بعض مستخدمي سامسونغ من رصد صور للتصاميم الرسمية لهاتفي Galaxy Z Flip 6، و Galaxy Z Fold 6 القابلين للطي، وذلك عندما نشرت الشركة عن طريق الخطأ صورة تسويقية لهما على موقعها الإلكتروني في كازاخستان.وحسب ما نشره أحد المستخدمين على موقع ريديت، فإن هاتف Galaxy Z Flip 6، يتشابه كثيراً مع هاتف Galaxy S24 Ultra من حيث الحواف، فهو يحتوي على جوانب حادة، وزوايا أقل انحناء.مواصفات Galaxy Z Flip 6 وGalaxy Z Fold 6كما كشفت الصورة التسويقية المسربة عن قدوم الهواتف الجديدة بحزمة مزايا الذكاء الاصطناعي Galaxy AI، وهو أمر متوقع بالنظر إلى أن جميع أجهزة سلسلة Galaxy S، وGalaxy Z الأقدم، التي تلقت بالفعل تحديث One UI 6.1، الذي يحمل تلك المزايا الذكية.كما أن تصميم الكاميرا الثلاثية في جهاز Galaxy Z Fold 6 يتطابق مع التصميم الذي كشف عنه المدون التقني Ice Universe الأسبوع الماضي، ويبدو أن الهاتف يحتوي أيضاً على مكبر صوت على شكل فتحة في الأعلى، مشابه لجهازيّ Galaxy S24 Ultra، وGalaxy A55.أما جهاز Galaxy Z Flip 6، فيحتوي على شاشة خارجية كبيرة كاميرا مزدوجة، كما كان متوقعاً، ويُقال إن الجهاز سيحصل على كاميرا خلفية رئيسية مطورة بحساس 50 ميغابكسل.كما تشير التوقعات إلى أن الهاتف لا يزال يحتوي على شاشة OLED خارجية بحجم 3.4 بوصة، وشاشة داخلية قابلة للطي بحجم 6.7 بوصة، ومع ذلك، سيأتي ببطارية أكبر قليلاً، بسعة قد تصل إلى 4000 مللي أمبير.ومن المتوقع أن يتميز كلا الجهازين بعلامات انحناء في الشاشة أقل وضوحاً عند الطي، وكذلك سيستخدمان معالج Snapdragon 8 Gen 3، إلى جانب أنه من المرجح أن يعملا بنظام One UI 6.1.1 المستند إلى Android 14، مع تقديمهما دعماً برمجياً في صورة 7 سنوات من تلقي تحديثات نظام التشغيل والأمان.(الشرق)