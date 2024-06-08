خطوة جديدة من إيلون ماسك.. تطوير حاسوب عملاق إليكم التفاصيل

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تنوي شركة "إكس إيه آي- xAI" التابعة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، بناء منشأة جديدة في مدينة ممفيس الأميركية تضم حاسوباً عملاقاً، وهي خطوة من جانب شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة لتعزيز قدرتها في السباق لبناء وتقديم روبوتات الدردشة وغيرها من الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.ويعمل ماسك وفريقه في "إكس إيه آي- xAI" مع مسؤولين في مدينة ممفيس بولاية تينيسي منذ أوائل آذار الماضي لوضع خطة لتشييد المنشأة الجديدة، بحسب تيد تاونسند، رئيس غرفة تجارة ممفيس الكبرى، الذي قال إن هذا سيكون "أكبر استثمار بمليارات الدولارات في تاريخ المدينة".وأضاف "تاونسند" أنه لم يتم الكشف بعد عن الكثير من التفاصيل بشأن المنشأة الجديدة، بما في ذلك التكلفة الإجمالية وعدد الوظائف التي ستوفرها. وأضاف أن المدينة ناقشت أيضاً تقديم إعفاءات ضريبية أو حوافز تجارية أخرى لجذب المشروع إلى ممفيس، لكن هذه التفاصيل لا تزال معلقة.وتابع: "لدينا عمل يجب القيام به، ولا يتطلب ارتكاب أي خطأ"، وتابع: "لكننا ممتنون للغاية للاهتمام الذي أبداه إيلون ومديروه التنفيذيون وفريق إكس إيه آي". تم الإعلان عن تفاصيل الموقع الجديد لأول مرة من خلال صحيفة "ديلي ممفيان". ولم يستجب "ماسك" على الفور لطلب التعليق على الخطط.وجعل "ماسك" من "إكس إيه آي- xAI" أولوية خلال العام الماضي في محاولة لمواكبة المنافسين بما في ذلك "OpenAI"، و"جوجل" التابعة لـ"ألفابت"، و"ميتا بلاتفورمز".وسيكون المنتج الرئيسي للشركة، وهو روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي يسمى "غروك" (Grok)، متاحاً داخل تطبيق "إكس" للتواصل الاجتماعي، إذ "تم تصميمه للإجابة عن الأسئلة مع القليل من الذكاء، كما أن له نزعة متمردة"، وفقاً لتوصيف المُنتج.ووصف "ماسك" الروبوت "غروك" بأنه مناقض لروبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي التي يُنظر إليها على أنها ذات ميول ليبرالية قوية بشأن القضايا الاجتماعية، التي تقدمها الشركات الأخرى.(الشرق)