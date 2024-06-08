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تكنولوجيا وعلوم

الأفضل على الإطلاق.. سامسونغ تستعد لإطلاق ساعاتها الذكية الجديدة

Lebanon 24
08-06-2024 | 07:30
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تستعد سامسونغ لإطلاق ساعاتها الجديدة Galaxy Watch Ultra التي زودتها بميزات ومواصفات لم تطرحها في ساعاتها من قبل.

تبعا لأحدث التسريبات فإن الساعة الجديدة ستحصل على هيكل مقاوم للماء يمكّن صاحبها من الغوص بها لعمق 100 م، كما أحيط هيكلها بإطار من التيتانيوم المتين، وستكون شاشتها محمية بزجاج متين جدا مقاوم للصدمات والخدوش.
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وشاشتها ستأتي بمقاس 1.92 بوصة، دقة عرضها (502/410) بيكسل، معدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 3000 شمعة/م تقريبا.

وستعمل الساعة بنظام Android Wear OS 4 مع واجهات One UI Watch 5، ومعالج Exynos مطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Mali-G68، وذواكر وصول عشوائي 2 غيغابايت، وذاكرة داخلية بسعة 32 غيغابايت.
 
وجهزتها سامسونغ بتقنيات eSIM ومايكروفونات ومكبرات صوت لإجراء المكالمات الصوتية، وتقنيات "بلوتوث 5.4"، وشريحة NFC، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

كما حصلت الساعة على حساسات لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجة في الدم، وتطبيقات لمراقبة اللياقة البدنية للمستخدم، وجهّزت ببوصلة إلكترونية، وبطارية بسعة 590 ميلي أمبير يمكن شحنها لاسلكيا بشاحن، استطاعة 10 واط. (روسيا اليوم) 
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