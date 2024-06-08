خبير يحذر: تخلصوا من الآيفون القديم فوراً

أصدر خبير تقني تحذيرا بشأن امتلاك أجهزة iPhone "القديمة" داعيا أصحابها برميها على الفور.

وأحدث نخبة من خبراء التقنية في مجال أمن الهواتف الذكية ضجة عندما أكدوا أن كل من يمتلك هواتف آيفون تم إنتاجها قبل 7 سنوات فهو معرض بلا شك لخطر الهجوم الإلكتروني، حيث أشار خبراء التقنية إلى أن الهواتف الذكية "آيفون" المصنعة في الفترة من 2008 لـ2014 كانت تفتقر لتحديثات البرامج التي تدعم حماية المستخدمين من البرامج الضارة.

Advertisement

ووفقا لما ذكر في صحيفة dailymail البريطانية، فإن خبراء التقنية أشاروا إلى أن أجهزة iPhone غير المدعومة حاليًا تنتقل من الطراز الأصلي إلى 6 Plus، وكل عام تتم إضافة طرازات جديدة للقائمة، ووفقا لبيان صادر عن شركة آبل فقد أوضحت أن عائلة إصدار iPhone 15 ستنضم لقائمة الطرازات القديمة بحلول عام 2030، الغريب في الأمر أيضا أن مستخدمي تلك الهواتف لن يتمكنوا من طلب قطع غيار للمنتجات القديمة حسب ما جاء في موقع خدمة عملاء شركة آبل.



بدوره صرح جيك مور، مستشار الأمن السيبراني العالمي في شركة البرمجيات لمجلة فوربس أن الآيفون القديمة معرضة في أي لحظة لاكتشاف ثغراتها الأمنية واختراقها من قبل المهاجمين، وشمل تصريحه " لا تزال أجهزة iPhone الأقدم متداولة، وبمجرد اكتشاف الثغرة الأمنية، يمكن استغلالها بسرعة من قبل المهاجمين في حال تركت دون إصلاح"، وتابع محذرا بضرورة التخلص من تلك الهواتف في حال لم يتمكن المستخدم من ترقيتها.

وشملت قائمة هواتف آيفون التي نوه جيك مور لضرورة التخلص منها iPhone 6 Plus وعائلات iPhone 3 وiPhone 4 وiPhone 5، ووفقا لإحصائية قام بها خبراء شركة آبل العام الماضي فإن 250 مليون مستخدم لنظام iOS لم يقوموا بترقية أجهزة iPhone الخاصة بهم منذ 4 سنوات. (سيدتي)