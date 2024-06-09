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تكنولوجيا وعلوم
ما جديد "يوتيوب"؟
Lebanon 24
09-06-2024
|
02:00
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تختبر يوتيوب تصميماً جديداً لواجهة سطح المكتب، من أجل تحسين تجربة مشاهدة الفيديو والتصفح للمستخدمين الذي يصلون إلى المنصة عبر الحواسيب.
وظهر التصميم الجديد للواجهة أول مرة في شهر نيسان الماضي، ومع ذلك، تلقى التصميم الجديد ردود فعل سلبية من المستخدمين فور بدء طرحه بنحو غير متوقع.
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وألغت يوتيوب هذا التصميم الجديد بعد أسبوعين من طرحه، لكنه عاد للظهور مرة أخرى في شهر أيار الماضي، واستمر بالظهور لعدد متزايد من المستخدمين.
وتقدم المنصة للمشتركين في خدمة "يوتيوب بريميوم" المميزة خيار الاشتراك في التصميم الجديد، ووفقًا لتقرير نشره موقع 9To5Google، يرى المشتركون الآن إشعاراً على الصفحة الرئيسية للمنصة يطلب منهم "مشاركة التعليقات" حول التصميم الجديد.
وتقول يوتيوب إن التصميم الجديد يجلب تجربة مشاهدة محسّنة، ويسهل أيضًا العثور على المحتوى ذي الصلة، كما أنه يحسّن الوصول إلى التعليقات والتفاعل معها.
وستظهر للمشتركين في يوتيوب بريميوم نافذة تطالبهم بتفعيل التصميم الجديد، وعند تفعيله، سيُطبق التصميم على موقع المنصة في الويب، وستظهر أيضًا نافذة "استطلاع الرأي" مع نموذج يحتوي على تسعة أسئلة لتلقي ردود الفعل من المستخدمين.
ومن المقرر أن يستمر اختبار التصميم الجديد حتى الأول من تموز، قبل أن يُعمم التصميم لاحقًا على نطاق واسع.
وتختبر يوتيوب في الآونة الأخيرة العديد من المزايا مثل ميزة "Dream Screen" التي تساعد في إنشاء صور ومقاطع فيديو مخصصة للخلفيات، وميزة "Dream Track" التي تتيح إنشاء مقاطع صوتية مدتها 30 ثانية لمقاطع الفيديو القصيرة.
(aitnews)
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