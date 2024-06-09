"فيرجين غالاكتيك" تنظم رحلة سياحية إلى حافة الفضاء

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أعلنت شركة فيرجين غالاكتيك أنها نقلت أربعة سائحين إلى حافة الفضاء، وعادوا على متن طائرتها الفضائية، في ثاني رحلة لها هذا العام، حسب وكالة "رويترز".ونقلت بعثة غالاكتيك سبعة ركاب من تركيا والولايات المتحدة وإيطاليا إلى ارتفاع حوالي 88.51 كيلومتر في رحلة استمرت ما يزيد قليلا على الساعة.وقالت شركة السياحة الفضائية، إن المهمة أقلعت وعادت إلى مطار سبيس بورت أميركا في نيو مكسيكو، أمس السبت.وأضافت الشركة في بيان، أن المهمة تمثل الرحلة التجارية الأخيرة لطائرة فيرجن من طراز في.إس.إس يونيتي الفضائية؛ إذ تنتج الشركة الآن مركبات فضاء من الجيل الرابع، التي من المتوقع أن تدخل الخدمة التجارية في عام 2026.