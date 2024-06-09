Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"فيرجين غالاكتيك" تنظم رحلة سياحية إلى حافة الفضاء

Lebanon 24
09-06-2024 | 08:58
A-
A+
Doc-P-1209689-638535456610170616.jpeg
Doc-P-1209689-638535456610170616.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت شركة فيرجين غالاكتيك أنها نقلت أربعة سائحين إلى حافة الفضاء، وعادوا على متن طائرتها الفضائية، في ثاني رحلة لها هذا العام، حسب وكالة "رويترز".

ونقلت بعثة غالاكتيك سبعة ركاب من تركيا والولايات المتحدة وإيطاليا إلى ارتفاع حوالي 88.51 كيلومتر في رحلة استمرت ما يزيد قليلا على الساعة.
Advertisement

وقالت شركة السياحة الفضائية، إن المهمة أقلعت وعادت إلى مطار سبيس بورت أميركا في نيو مكسيكو، أمس السبت.

وأضافت الشركة في بيان، أن المهمة تمثل الرحلة التجارية الأخيرة لطائرة فيرجن من طراز في.إس.إس يونيتي الفضائية؛ إذ تنتج الشركة الآن مركبات فضاء من الجيل الرابع، التي من المتوقع أن تدخل الخدمة التجارية في عام 2026.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
12:00 | 2024-06-09
05:00 | 2024-06-09
02:00 | 2024-06-09
23:00 | 2024-06-08
16:00 | 2024-06-08
14:00 | 2024-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24