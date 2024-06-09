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تكنولوجيا وعلوم

هواوي تكشف عن الخصائص الذكية لمساعد Celia

Lebanon 24
09-06-2024 | 12:00
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تخطط هواوي لتطوير المساعد الفائق الجديد من Celia الذي قد يكون مليئًا بالترقيات الجديدة، مثل مزايا الذكاء الاصطناعي و 5.5G.

 وتحدثت الشركة عن خطتها في منتدى تطوير الاتصالات المتنقلة ذات الجودة العالية لعام 2024.

 وفي هذا الحدث، ألقى نائب الرئيس الأول لشركة هواوي، تساو جيبين، خطابًا بخصوص كيف يمكن للعمل الجماعي أن يبدأ عصر تقنية 5G-A في المنطقة المحلية.

وخلال كلمته، ذكر جيبين أيضًا أن هواوي تهدف إلى بناء مساعد Celia الفائق الجديد المتكامل مع تقنية شبكة 5.5G ومزايا الذكاء الاصطناعي الذكية.

 وتكشف المدخلات الإضافية أن المساعد الفائق الجديد Celia قد يعتمد على النموذج اللغوي الكبير للذكاء الاصطناعي Pangu.

 ونظرًا إلى أن الشركة قالت إنها تستعد لإطلاق Pangu Model 5.0 الجديد في HDC 2024، فإنه من المتوقع استخدام هذه التقنية في المساعد القادم.

 ويعتمد المساعد الصوتي Celia على النماذج اللغوية الكبيرة والخوارزميات المتقدمة، مع أن الشركة تهدف الآن إلى جعله أكثر ذكاءً وفعالية للمستخدمين.

ويعتقد جيبين أن الوظائف الإضافية الجديدة قد تلبي احتياجات المستخدم بطريقة فضلى مقارنةً بالسابق.

 وقال جيبين: "تعد هواوي أول شركة تقدم الذكاء الاصطناعي في الهواتف الذكية. في الخطوة القادمة، قد نحول Celia إلى مساعد فائق يعتمد على النموذج اللغوي الكبير Pangu، إذ يجمع بين قدرات الذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل الخامس من أجل تزويد المستخدمين بأجهزة فضلى".

 وبصرف النظر عن المساعد الصوتي Celia، ناقش جيبين فوائد 5G-A. وتوفر تقنية الشبكة المتقدمة (المعروفة أيضًا باسم 5.5G) شبكة اتصالات متنقلة سريعة ومستقرة وعملية مقارنةً بإصدارات الشبكة السابقة.

( ait news)
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