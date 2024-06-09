مزايا جديدة من سماعات AirPods في نظام iOS 18

سينطلق مؤتمر المطورين WWDC 2024 وستعلن خلاله آبل التحديثات الجديدة في أنظمة تشغيل أجهزتها، وأبرزها: نظام iOS 18 الذي سيكون التحديث الأكبر والأهم لهواتف آيفون، وسيتضمن مجموعة واسعة من مزايا الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة استخدام هواتف آيفون الجديدة، كما سيتضمن بعض المزايا الخاصة بسماعات AirPods.

إليك أهم المزايا الجديدة القادمة إلى سماعات AirPods في نظام iOS 18:

أولًا: ما المزايا الجديدة التي حصلت عليها سماعات AirPods في نظام iOS 17؟

الصوت التكيفي (Adaptive Audio).

الوعي بالمحادثة (Conversation Awareness).

مستوى الصوت الشخصي (Personalized Volume).

كتم الصوت أو إلغاء كتم الصوت (Mute or Unmute).

مزية التبديل التلقائي المُحسّنة (Automatic Switching).

ثانيًا: ما المزايا الجديدة القادمة إلى سماعات AirPods في iOS 18؟

في تقرير يوضح كل ما يمكن توقعه في مؤتمر WWDC 2024، تحدث مارك جورمان عن بعض المزايا القادمة إلى AirPods في iOS 18، وأشار إلى أن سماعات AirPods ستدعم مزية اختبار السمع (hearing test) الجديدة من آبل، وستحصل سماعات الأذن أيضًا على مزية المساعدة السمعية (hearing aid)، وستصل هذه المزايا الجديدة إلى العديد من الطرز الجديدة من AirPods التي ستأتي في وقت لاحق من هذا العام.

هذه ليست بالضرورة التحسينات الوحيدة التي ستضيفها شركة آبل إلى سماعاتها، لكن هذه المزايا هي المُتوقعة حتى الآن. ومع أن التفاصيل الخاصة بهذه المزايا قليلة، فمن المُتوقع أن تقترن مزية المساعدة السمعية مع مزية اختبار السمع لفهم الاحتياجات السمعية لكل مستخدم بدقة، ومساعدة المستخدمين في السمع بطريقة فضلى.

(ait news)