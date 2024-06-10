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تكنولوجيا وعلوم

لأول مرة في العالم.. روبوت يمشي كالإنسان على سور الصين العظيم (فيديو)

Lebanon 24
10-06-2024 | 02:37
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أصبح الروبوت XBot-L الذي أنتجته شركة Robot Era الصينية أول روبوت في العالم يمشي بأقدامه على سور الصين العظيم.


وفقا لخبراء الشركة أظهر الروبوت XBot-L خلال المشي على السور استقرارا وقدرة على المناورة، وسار بثقة على السور وصعد الدرج بنجاح. ويشير الخبراء إلى أن تكنولوجيا Perceptive RL تسمح للروبوت بالتعرف على الوسط المحيط واتخاذ القرار في مناطق غير مألوفة، بحيث يمكنه تحليل نوعية وجودة الطريق وعلى ضوء ذلك يغير مشيته في الوقت المناسب.
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ويذكر أن معهد علوم المعلومات التابع لجامعة تشينخوا هو الذي أسس شركة Robot Era ومن المتوقع أن يحصل الروبوت XBot-L على مهارات جديدة، مثل استخدام المصعد. كما تنوي الشركة تصميم روبوت بشري أكثر تطورا. (RT)
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