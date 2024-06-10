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تكنولوجيا وعلوم

"قفل ببصمة الوجه".. مزايا جديدة في نظام أبل المرتقب

Lebanon 24
10-06-2024 | 04:26
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انتشرت تسريبات على مواقع تكنولوجية متخصصة تتحدث عن مزايا جديدة في نظام تشغيل أبل iOS 18 تشمل "قفل التطبيقات ببصمة الوجه".
وذكر موقع "macrumors" نقلا عن مصادر خاصة أن نظام iOS 18 سيسمح للمستخدمين بقفل التطبيقات بتقنية "Face ID".
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وستمنح هذه الميزة المستخدمين خيار قفل تطبيقات آيفون الرئيسية مثل البريد والرسائل والملاحظات والصور ومتصفح سفاري والإعدادات والمزيد من التطبيقات الأخرى، مما يوفر طبقة إضافية من الخصوصية والأمان.
ويتطلب فتح قفل التطبيق مصادقة Face ID، ومن المرجح أن تعمل الميزة أيضا مع بصمة الإصبع "Touch ID" أو رمز مرور آيفون.
ولم تؤكد المصادر ما إذا كانت الميزة ستعمل مع تطبيقات الطرف الثالث التي يتم تحميلها من متجر أبل "App Store".
وستكشف أبل النقاب عن iOS 18 خلال مؤتمر المطورين العالميين WWDC، الاثنين، وفقا للموقع.
وفي يناير الماضي، كشفت شركة أبل عن خاصية جديدة مهمة للحماية في حال سرقة آيفون، وتحد من إمكانية وصول اللصوص إلى الهاتف.
وذكر تقرير مطول لوكالة أسوشيتد برس أبرز وظائف خاصية الحماية في حال سرقة الجهاز، والتي يمكن للمستخدمين تفعيلها عبر الدخول إلى إعدادات الهاتف.
 
وطرحت شركة أبل تحديثا لنظام التشغيل iOS الخاص بها في كانون الثاني، مع ميزة تسمى "Stolen Device Protection" والتي تجعل من الصعب على اللصوص الوصول إلى الوظائف والإعدادات الرئيسية للهاتف، وتم حث المستخدمين لتفعيلها على الفور.
وتضمن تحديث برنامج التشغيل لأجهزة iPhone وiPad الميزة الجديدة الأساسية المصممة لمنع اللصوص من مسح الهواتف لإعادة بيعها أو الوصول إلى "Apple ID" أو الحسابات المهمة الأخرى. وخاصية الحماية للأجهزة المسروقة عبارة عن إعداد جديد تم تضمينه في أحدث إصدار من iOS حينها. (الحرة)

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