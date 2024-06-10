جديد "تيك توك".. خاصية جديدة موجودة في "سناب شات"

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يختبر تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني الشهير "تيك توك" خاصية جديدة وهي "ستريك" أو "الشريط" الموجودة في "سناب شات"، وذلك بهدف جذب المستخدمين لقضاء وقت أطول في استخدامه.وأكدت شركة "تيك توك" بدء اختبار هذه الخاصية، لكنها لم تقدم أي تفاصيل إضافية.وقالت إنها تختبر خاصية الشريط في أسواق محدودة ومستخدمين منتقين.وفي هذا الشأن، أشار موقع "تك كرانش"، المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن قاعدة الحصول على "شريط" في التطبيق بسيطة، وهي إرسال رسالة مباشرة لشخص ما لمدة 3 أيام متتالية، وبمجرد عمل ذلك، سيحصل المستخدم على شارة شريط معروضة على نافذة المحادثة الخاصة به، إلى جانب عدد أيام إرسال الشرائط.