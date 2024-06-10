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تكنولوجيا وعلوم

فرض غرامة كبيرة على "غوغل".. لهذا السبب

Lebanon 24
10-06-2024 | 23:00
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فرضت تركيا، الاثنين، غرامة على شركة غوغل بلغت 482 مليون ليرة (14.85 مليون دولار) لتقاعسها عن الوفاء بالتزامات تتعلق بعمليات البحث عن الفنادق عبر الإنترنت.

وقالت هيئة حماية المنافسة التركية إن الغرامة فُرضت على شركة غوغل نتيجة لعدم اتخاذها إجراءات بشأن ما أثارته الهيئة عن المنافسة العادلة مع محركات بحث أخرى محلية.
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وكانت هيئة حماية المنافسة في تركيا قد قررت في أيا الماضي فرض غرامة على شركة غوغل بسبب إخفاقها في الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بجزء من خدمات البحث المحلية الخاصة بها.

وذكرت الهيئة أنها ستفرض غرامة يومية على الشركة حتى تلتزم بقرارات مجلس إدارة الهيئة السارية منذ 15 نيسان.
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