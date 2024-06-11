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تكنولوجيا وعلوم

أبل تدمج الذكاء الاصطناعي بأجهزتها.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
11-06-2024 | 02:00
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أعلنت شركة "أبل"، في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأميركية نظامها الجديد المرتقب جداً "أبل إنتيليجنس" Apple Intelligence الهادف إلى تحسين استخدام مختلف أجهزتها من "آيفون" إلى "ماك" بفضل الذكاء الاصطناعي التوليدي.
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ويرتكز "أبل إنتيليجنس" على أداة المساعدة "سيري" Siri، التي خضعت لتحديث جذري يُتوقع أن يتيح لها تعويض تأخّرها عن المنتجات التي أطلقتها في الآونة الأخيرة شركتا "أوبن إيه آي" و"مايكروسوفت".

وأقامت "أبل" لهذا الغرض شراكة مع "أوبن إيه آي" التي دشّنت في تشرين الثاني 2022 حقبة جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال طرحها "تشات جي بي تي".

وكتب الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" سام ألتمان في منشور على منصة "إكس": "نحن متحمسون جداً للتعاون مع أبل لإدراج تشات جي بي تي في أجهزتها في وقت لاحق من هذه السنة!". وأضاف "أعتقد أنكم ستحبون ذلك حقاً".

وسيتوافر "أبل إنتيليجنس" في الإصدار الجديد من نظام التشغيل "آي أو إس 18" الذي أُعلِن عنه أيضاً الاثنين خلال مؤتمر المطورين الذي يستمر طوال الأسبوع.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "أبل" تيم كوك، خلال عرض تقديمي نُقِل عبر الإنترنت: "نعتقد أن أبل إنتيليجنس سيصير عنصراً لا غنى عنه للمنتجات التي لها أصلاً دور أساسي في حياتنا".

ويهدف "أبل إنتيليجنس" إلى أن يكون وظيفة تساعد في تحسين استخدام الأجهزة وتطبيقاتها وتبسيطها.

ومن أبرز ما سيتيحه النظام الجديد للمستخدم إنشاء الرموز التعبيرية الخاصة به بناءً على وصف باللغة اليومية أو إنشاء ملخصات للرسائل في صندوق البريد الإلكتروني.

ويستطيع المستخدم تقديم طلبات إلى "سيري" كتابياً أو شفهياً.

وأبرزت "أبل" قدرة واجهة الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بها على اتخاذ القرارات واختيار العناصر المناسبة بناءً على الخصائص الخاصة بمستخدم كل جهاز "آيفون" أو "آي باد". (العربية)
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