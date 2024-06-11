27
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
29
o
بشري
28
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
أبل تدمج الذكاء الاصطناعي بأجهزتها.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
11-06-2024
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة "أبل"، في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأميركية نظامها الجديد المرتقب جداً "أبل إنتيليجنس" Apple Intelligence الهادف إلى تحسين استخدام مختلف أجهزتها من "آيفون" إلى "ماك" بفضل الذكاء الاصطناعي التوليدي.
Advertisement
ويرتكز "أبل إنتيليجنس" على أداة المساعدة "سيري" Siri، التي خضعت لتحديث جذري يُتوقع أن يتيح لها تعويض تأخّرها عن المنتجات التي أطلقتها في الآونة الأخيرة شركتا "أوبن إيه آي" و"مايكروسوفت".
وأقامت "أبل" لهذا الغرض شراكة مع "أوبن إيه آي" التي دشّنت في تشرين الثاني 2022 حقبة جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال طرحها "تشات جي بي تي".
وكتب الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" سام ألتمان في منشور على منصة "إكس": "نحن متحمسون جداً للتعاون مع أبل لإدراج تشات جي بي تي في أجهزتها في وقت لاحق من هذه السنة!". وأضاف "أعتقد أنكم ستحبون ذلك حقاً".
وسيتوافر "أبل إنتيليجنس" في الإصدار الجديد من نظام التشغيل "آي أو إس 18" الذي أُعلِن عنه أيضاً الاثنين خلال مؤتمر المطورين الذي يستمر طوال الأسبوع.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "أبل" تيم كوك، خلال عرض تقديمي نُقِل عبر الإنترنت: "نعتقد أن أبل إنتيليجنس سيصير عنصراً لا غنى عنه للمنتجات التي لها أصلاً دور أساسي في حياتنا".
ويهدف "أبل إنتيليجنس" إلى أن يكون وظيفة تساعد في تحسين استخدام الأجهزة وتطبيقاتها وتبسيطها.
ومن أبرز ما سيتيحه النظام الجديد للمستخدم إنشاء الرموز التعبيرية الخاصة به بناءً على وصف باللغة اليومية أو إنشاء ملخصات للرسائل في صندوق البريد الإلكتروني.
ويستطيع المستخدم تقديم طلبات إلى "سيري" كتابياً أو شفهياً.
وأبرزت "أبل" قدرة واجهة الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بها على اتخاذ القرارات واختيار العناصر المناسبة بناءً على الخصائص الخاصة بمستخدم كل جهاز "آيفون" أو "آي باد". (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"دولار مزوّر" في لبنان.. إليكم "الفئة"
Lebanon 24
"دولار مزوّر" في لبنان.. إليكم "الفئة"
15:03 | 2024-06-10
10/06/2024 03:03:02
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "إغتيال نصرالله".. هذا ما كشفه باحث إسرائيليّ!
Lebanon 24
عن "إغتيال نصرالله".. هذا ما كشفه باحث إسرائيليّ!
14:00 | 2024-06-10
10/06/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الفرقة 36" ستقصفُ لبنان".. ماذا كشف تقريرٌ إسرائيليّ عنها؟
Lebanon 24
"الفرقة 36" ستقصفُ لبنان".. ماذا كشف تقريرٌ إسرائيليّ عنها؟
12:00 | 2024-06-10
10/06/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربة إسرائيلية تطالُ البقاع.. قصفٌ عنيف وفيديوهات تكشف ما جرى
Lebanon 24
ضربة إسرائيلية تطالُ البقاع.. قصفٌ عنيف وفيديوهات تكشف ما جرى
16:59 | 2024-06-10
10/06/2024 04:59:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. صاروخٌ يضرب منزلاً في عكار!
Lebanon 24
بالفيديو.. صاروخٌ يضرب منزلاً في عكار!
17:13 | 2024-06-10
10/06/2024 05:13:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
02:47 | 2024-06-11
"إيلون ماسك" يهدد بحظر أجهزة أبل من شركاته.. اليكم السبب
23:44 | 2024-06-10
مزايا جديدة تطرح للمرة الأولى.. اليكم أبرز خصائص نظام التشغيل "آي أو إس 18" من "أبل"
23:00 | 2024-06-10
فرض غرامة كبيرة على "غوغل".. لهذا السبب
15:22 | 2024-06-10
جديد "تيك توك".. خاصية جديدة موجودة في "سناب شات"
08:40 | 2024-06-10
تطبيق ذكاء اصطناعي جديد من الصين بقدرات مذهلة.. تعرّفوا اليه
04:26 | 2024-06-10
"قفل ببصمة الوجه".. مزايا جديدة في نظام أبل المرتقب
فيديو
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
Lebanon 24
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
00:00 | 2024-06-08
11/06/2024 11:44:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
00:02 | 2024-06-04
11/06/2024 11:44:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
01:00 | 2024-06-01
11/06/2024 11:44:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24