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تكنولوجيا وعلوم
"إيلون ماسك" يهدد بحظر أجهزة أبل من شركاته.. اليكم السبب
Lebanon 24
11-06-2024
|
02:47
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هدد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وسبايس إكس، بحظر أجهزة أبل من شركاته يوم الاثنين بعد أن أعلن صانع آيفون عن شراكة مع OpenAI.
وفي سلسلة من المنشورات على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به X، شارك ماسك مخاوف بشأن ما إذا كانت أبل وOpenAI ستحمي معلومات المستخدمين.
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ووصف التكامل بين برنامجي الشركتين بأنه "انتهاك أمني غير مقبول"، وقال إن أبل "ليس لديها أي فكرة عما يحدث بالفعل"، وفقاً لنا نقلته "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".
أعلنت أبل عن انطلاقتها التي طال انتظارها في مجال الذكاء الاصطناعي يوم الاثنين، والتي تضمنت تحديثاً لمساعدتها الصوتية سيري. كجزء من التحديث، يمكن لسيري الاستفادة من روبوت المحادثة الشهير OpenAI ChatGPT. وقالت أبل إنه سيُطلب من المستخدمين إذناً لمشاركة أسئلتهم مع ChatGPT، ولن يتم تسجيل طلباتهم ومعلوماتهم.
كتب ماسك بعد الحدث: "من الواضح أن أبل ليست ذكية بما يكفي لإنشاء ذكائها الاصطناعي الخاص، ولكنها قادرة بطريقة ما على ضمان أن OpenAI ستحمي أمنك وخصوصيتك!".
وقال على وجه التحديد إنه سيتم حظر أجهزة أبل إذا قامت الشركة "بدمج OpenAI على مستوى نظام التشغيل"، في إشارة إلى نظام تشغيل أبل.
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