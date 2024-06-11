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تكنولوجيا وعلوم
مايكروسوفت تُزيل "ChatGPT Builder"
Lebanon 24
11-06-2024
|
06:25
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أزالت مايكروسوفت "GPT Builder"، المعروف أيضًا باسم "Copilot GPTs"، من "Copilot Pro"، في خطوة غير متوقعة قد تقلل جاذبية الاشتراك للمستهلكين.
ويمكن للأشخاص الذين لديهم اشتراك "Copilot Pro" إنشاء "Copilot GPTs" باستخدام المستندات والمصادر الخارجية أو الداخلية والتعليمات المخصصة.
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ويعد "Copilot Pro" بمنزلة نسخة اشتراك بقيمة قدرها 20 دولارًا من "Copilot" مع بعض المزايا الإضافية، مثل "GPT Builder" والتكامل العميق لمساعد الذكاء الاصطناعي "Copilot" في وورد وإكسل وباور بوينت وأوتلوك.
وعلى عكس تجربة "Copilot" الافتراضية، فإن "Copilot GPT Builder" يتميز بالتخصص والتقدم. (البوابة العربية للأخبار التقنية)
المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية
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