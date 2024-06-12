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تكنولوجيا وعلوم

أحدها من فئة X العليا.. رصد 4 توهجات قوية على الشمس

Lebanon 24
12-06-2024 | 00:38
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أعلن معهد الجيوفيزياء التطبيقية، أن العلماء رصدوا 4 توهجات قوية على الشمس، كان أحدها من فئة X العليا.

ووفقا لبيان المعهد، سجل العلماء يوم 10 حزيران ثلاثة توهجات في فئة М المتوسطة، كان الأول من فئة M3.3 في الساعة 9.09 بتوقيت موسكو، والثاني من فئة M2.2، في الساعة 13.06  واستمر 47 دقيقة. وفي الساعة 13.58 سجل العلماء التوهج الثالث من فئة M5.3 الذي استمر 58 دقيقة.
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وبالإضافة إلى ذلك، حدث توهج شديد من أعلى فئة (X1.5). وقد تسببت التوهجات الأربعة في تعطل الاتصالات اللاسلكية عالية التردد.

وكان مستوى تأثير انبعاثات الأشعة السينية الشمسية على الغلاف الأيوني للأرض بعد هذه التوهجات، عند مستوى R3 (قوي) على مقياس من خمسة مؤشرات، حيث أعلى مستوى هو R5 (شديد)، وفقا لبيانات الطقس الفضائي.

ووفقا للمعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني لمختبر علم الفلك الشمسي، بمعهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فقد احتل التوهج من الدرجة X الذي حدث يوم الاثنين، المرتبة 16 في قائمة أكبر التوهجات لهذا العام.

وتجدر الإشارة إلى أن التوهجات الشمسية، اعتمادا على قوة الأشعة السينية، تقسم إلى خمس فئات: A وB وC وM وX. ويقابل الحد الأدنى للفئة A0.0 قوة إشعاع في مدار الأرض تبلغ 10 نانو وات على متر مربع. وتزداد شدتها عند الانتقال إلى الحرف التالي، بمقدار 10 مرات. وتكون هذه التوهجات عادة مصحوبة بانبعاثات البلازما الشمسية التي يمكن أن تؤدي سحبها، التي تصل إلى الأرض، إلى إثارة عواصف مغناطيسية. (روسيا اليوم)
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