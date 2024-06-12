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تكنولوجيا وعلوم

هذا سرّ الهجمة الشرسة من إيلون ماسك على أبل وChatGPT

Lebanon 24
12-06-2024 | 02:56
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كشف رجل الأعمال والملياردير الأميركي الشهير إيلون ماسك بعد الهجمة الشرسة على شركة أبل، إثر إعلانها عن دمج ChatGPT في تطبيقاتها، وتهديده بحظر استخدام أجهزتها في شركاته، أن السبب يعود إلى أسباب أمنية، وتتعلق أيضا بخصوصية المستخدم.
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وهنا عمدت العديد من الحسابات التي تؤيده على منصة إكس، لاسيما حساب DogeDesigner، إلى إعادة مشاركة فيديوهات من مقابلات سابقة لماسك يتحدث فيها عن خطورة الذكاء الاصطناعي، وضرورة مراقبته. وفي إحدى تلك المقابلات تحدث الملياردير المثير للجدل عن "المخاوف التي تختلج صدره من شركات مثل Google، وGemini، وOpenAI، وMeta وسعيها عبر الذكاء الاصطناعي الخاص بها من الترويج لبعض الأفكار السياسية". كما نبه من "تدريب الذكاء الاصطناعي على الكذب" وفق قوله.
 
 
لكن المفاجئ أكثر في تلك الهجمة أنها أتت قبل يوم واحد من إسقاط ماسك دعوى قضائية كان رفعها في محكمة ولاية كاليفورنيا، واتهم فيها شركة "أوبن إيه آي" صاحبة "تشات جيه.بي.تي" ورئيسها التنفيذي سام ألتمان بالتخلي عن المهمة الأصلية للشركة الناشئة وهي تطوير الذكاء الاصطناعي لمصلحة البشرية وليس من أجل الربح.

إذ طلب محاموه من المحكمة أمس الثلاثاء رفض الدعوى، التي رفعها في شباط الماضي، بدون إبداء أسباب وذلك وفقا لمذكرة قُدمت لمحكمة في سان فرانسيسكو.


وكان قاض من المحكمة يستعد لسماع طلب شركة أوبن إيه آي لرفض الدعوى في جلسة اليوم الأربعاء. في حين لم ترد أوبن إيه آي ولا محام ماسك على طلبات للتعليق على رفض الدعوى، حسب ما أفادت وكالة رويترز.

يشار إلى أن تلك الدعوى شكلت ذروة معارضة ماسك الطويلة لأوبن إيه آي التي شارك في تأسيسها ثم أصبحت واجهة للذكاء الاصطناعي التوليدي عبر تمويلات بمليارات الدولارات من مايكروسوفت. (العربية)
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