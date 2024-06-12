ميزات مدهشة في "آيفون"... إليكم هذا الخبر المهمّ من "آبل"

Advertisement

التحقت شركة "آبل" بسفينة الذكاء الاصطناعي، حيث أعلنت عن نظامها الجديد المرتقب جداً "Apple Intelligence" الهادف إلى تحسين استخدام مختلف أجهزتها من "آيفون" إلى "ماك" بفضل الذكاء الاصطناعي التوليدي.وكشفت الشركة عن تحديث بالمساعد الصوتي "سيري"، بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي لمنحه القدرة على فهم المستخدم بشكل أفضل وتقديم نصائح له عند كتابة الرسائل وتعديل الصور.كما يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لفرز الرسائل الواردة للمستخدمين وتلخيصها، وفق موقع "أكسيوس".وهناك أيضاً ميزة أخرى يتيحها الذكاء الاصطناعي لمستخدمي "آيفون" تتمثل في تحديد الإشعارات المهمة وإبرازها وإسكات إشعارات أخرى أقل أهمية، أو تلخيص الدردشات الجماعية الطويلة والمزدحمة في إشعار واحد.كذلك سيمكن النظام الجديد المستخدمين من جدولة بعض الرسائل أو الرد بسرعة على رسالة ما باستخدام أي رمز تعبيري، أو إضافة تأثيرات على النصّ.وستسمح "آبل" للمستخدمين أيضاً بإرسال الرسائل عبر القمر الاصطناعي عندما لا يتوفر الاتصال الخلوي.أما في ما يتعلق بالصور، فسيقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء صور ورموز تعبيرية مخصصة "emoji"، يطلق عليها اسم "genmoji"، وذلك فقط من خلال وصف المستخدم للصورة أو الرمز المطلوب للنظام.كما يمكن أيضاً إنشاء الرسوم المتحركة المخصصة لأمور منها على سبيل المثال: تمنى عيد ميلاد سعيد لصديق.كذلك ستتيح ميزة أخرى للمستخدمين إزالة أي شخص أو شيء غير مرغوب فيه من الصور الملتقطة. (العربية)