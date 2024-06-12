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تكنولوجيا وعلوم

"غوغل" تختبر خاصية جديدة لحماية الهواتف من السرقة

Lebanon 24
12-06-2024 | 09:00
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أعلنت "غوغل"، أن البرازيل ستكون أول دولة تختبر فيها المجموعة الأميركية العملاقة نظاماً يعتمد على الذكاء الاصطناعي لحظر الهواتف الذكية العاملة بنظام التشغيل "أندرويد"، تلقائياً في حالة السرقة.

وقالت "غوغل": "تتألف الميزة الرئيسية الجديدة من نظام يستخدم الذكاء الاصطناعي لاكتشاف ما إذا كان شخص ما يخطف هاتفك من يدك ويحاول الهروب عن طريق الجري أو ركوب الدراجة أو السيارة". (العربية)
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