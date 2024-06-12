"غوغل" تختبر خاصية جديدة لحماية الهواتف من السرقة

أعلنت "غوغل"، أن البرازيل ستكون أول دولة تختبر فيها المجموعة الأميركية العملاقة نظاماً يعتمد على الذكاء الاصطناعي لحظر الهواتف الذكية العاملة بنظام التشغيل "أندرويد"، تلقائياً في حالة السرقة.



وقالت "غوغل": "تتألف الميزة الرئيسية الجديدة من نظام يستخدم الذكاء الاصطناعي لاكتشاف ما إذا كان شخص ما يخطف هاتفك من يدك ويحاول الهروب عن طريق الجري أو ركوب الدراجة أو السيارة". (العربية)

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