لأول مرة.. شركة "تسلا" تستخدم روبوتات شبيهة بالبشر

أعلنت شركة "تسلا" لصناعة السيارات، أنها تستخدم روبوتات شبيهة بالبشر في أحد مصانعها لأول مرة.

وكان مالك شركة "تسلا" إيلون ماسك، قال إنّ "الروبوتات تستطيع أداء مهام تصنيع بسيطة في المختبر، وإن الهدف هو استخدامها بشكل محدود في عمليّة الإنتاج". (الامارات 24)