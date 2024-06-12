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لأول مرة.. شركة "تسلا" تستخدم روبوتات شبيهة بالبشر

Lebanon 24
12-06-2024 | 09:41
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أعلنت شركة "تسلا" لصناعة السيارات، أنها تستخدم روبوتات شبيهة بالبشر في أحد مصانعها لأول مرة.
وكان مالك شركة "تسلا" إيلون ماسك، قال إنّ "الروبوتات تستطيع أداء مهام تصنيع بسيطة في المختبر، وإن الهدف هو استخدامها بشكل محدود في عمليّة الإنتاج". (الامارات 24)
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