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تكنولوجيا وعلوم

هاتف بسيط بسعر كبير.. إليكم جديد شركة "Light"

Lebanon 24
12-06-2024 | 12:55
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أطلقت شركة "Light" هاتفا بسيطا جديدا دون أي تطبيقات، وهو "Phone III" الذي يعد هاتفًا صغير الحجم، وذلك لتحسين سهولة الإستخدام والأداء.

ومثل نظيره السابق، يقدم "Phone III" شاشة بسيطة باللونين الأبيض والأسود، دون الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، أو الإنترنت، أو البريد الإلكتروني.
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وعلى عكس هواتف "Light" القديمة، يتميز "Phone III" بشاشة من نوع "OLED" بقياس قدره 3.92 بوصات، وبدقة قدرها 1240×1080 بكسلًا، مع شريحة NFC لإفساح المجال لأدوات الدفع المستقبلية.

وتوجد كاميرا خلفية بدقة قدرها 50 ميغابكسل، مستوحاة من كاميرات تصوير الأفلام.

وقالت الشركة إنها قد تضيف تطبيقات البث، مثل سبوتيفاي، وتطبيقات المراسلة، مثل واتساب وسيغنال، وتطبيقات النقل التشاركي في تحديثات البرامج المستقبلية.

ويحتوي "Light Phone III" على إطار معدني، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع، ومصباح يدوي.

ويستمد الهاتف الطاقة من بطارية بسعة قدرها 1800 ميلي أمبير قابلة للاستبدال.

وقالت الشركة إنها صممت الهاتف في بروكلين وتايوان بالتعاون مع "فوكسكون".
ويأتي هاتف "Light Phone III" بسعر قدره 800 دولار، ويمكنك الآن طلبه أوليًا بسعر خاص قدره 400 دولار. (البوابة العربية للأخبار التقنية)
المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية
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