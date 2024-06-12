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تكنولوجيا وعلوم

لمستخدمي "أكس".. لن تتمكنوا من معرفة عدد إعجابات المنشور

Lebanon 24
12-06-2024 | 14:09
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تعمل "منصة إكس" على جعل الإعجابات خاصة، أي بمعنى أن يطلع عليها فقط صاحب الحساب.

وأطلقت الشركة في الأصل القدرة على إخفاء علامة تبويب الإعجابات بصفتها ميزة لمشتركي "X Premium" في العام الماضي.
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وفي تغريدة جديدة، كشف حساب "إكس الهندسي" أن الشبكة الاجتماعية ستجعل الإعجابات خاصة للجميع هذا الأسبوع.

ولن يتمكن المستخدمون بعد هذه الخطوة من معرفة من أبدى إعجابه بمنشور شخص آخر.

ولا يزال بإمكان أصحاب الحساب رؤية من أبدى إعجابه بتغريداتهم بالإضافة إلى عدد الإعجابات والمقاييس الأخرى لمشاركاتهم. (البوابة العربية للأخبار التقنية)
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