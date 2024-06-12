بشأن الهواتف المعرّضة للسرقة.. خبر سار من "غوغل"

تسعى غوغل إلى اختبار المزايا الجديدة لمكافحة سرقة الأجهزة في نظام التشغيل أندرويد 15، في البرازيل، إذ تعد من الدول التي تنتشر فيها ظاهرة سرقة الهواتف الذكية.

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وتُسمى هذه الميزة بـ"قفل اكتشاف السرقة"، وهي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحديد إذا كانت بعض الحركات المفاجئة تشير إلى محاولة سرقة جارية، حيث تعمل على قفل الأجهزة تلقائيًا لحماية بيانات المستخدمين.وبالإضافة إلى الاعتماد على الحركة، يمكنها أيضًا استخدام إشارات أخرى مثل محاولة استخدام الجهاز على شبكة مختلفة، أو اكتشاف ابتعاده عن شبكة مُستخدمة بنحو متكرر لمدة طويلة. (البوابة العربية للأخبار التقنية)