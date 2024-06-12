Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

بشأن الهواتف المعرّضة للسرقة.. خبر سار من "غوغل"

Lebanon 24
12-06-2024 | 16:04
A-
A+
Doc-P-1211081-638538305801741811.png
Doc-P-1211081-638538305801741811.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تسعى غوغل إلى اختبار المزايا الجديدة لمكافحة سرقة الأجهزة في نظام التشغيل أندرويد 15، في البرازيل، إذ تعد من الدول التي تنتشر فيها ظاهرة سرقة الهواتف الذكية.
 
وتُسمى هذه الميزة بـ"قفل اكتشاف السرقة"، وهي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحديد إذا كانت بعض الحركات المفاجئة تشير إلى محاولة سرقة جارية، حيث تعمل على قفل الأجهزة تلقائيًا لحماية بيانات المستخدمين.
Advertisement

وبالإضافة إلى الاعتماد على الحركة، يمكنها أيضًا استخدام إشارات أخرى مثل محاولة استخدام الجهاز على شبكة مختلفة، أو اكتشاف ابتعاده عن شبكة مُستخدمة بنحو متكرر لمدة طويلة. (البوابة العربية للأخبار التقنية)

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2024-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:49 | 2024-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
14:09 | 2024-06-12
12:55 | 2024-06-12
09:41 | 2024-06-12
09:00 | 2024-06-12
05:50 | 2024-06-12
02:56 | 2024-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24