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تكنولوجيا وعلوم

"U24 Pro" هاتف HTC الجديد.. إليكم مواصفاته وسعره

Lebanon 24
12-06-2024 | 23:00
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أطلقت شركة "HTC" هاتفها الذكي الجديد "U24 Pro"، وهو هاتف جديد ينتمي إلى الفئة المتوسطى، حيث بشاشة نوعها "OLED" منحنية من الجانبين وقياسها 6.8 إنشات بدقة قدرها +FHD ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

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ويحتوي الجهاز على كاميرا أمامية بدقة قدرها 50 ميغابكسل، وفي الجهة الخلفية، يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية رئيسية بدقة قدرها 50 ميغابكسل مع دعم تقنية التثبيت البصري (OIS).
وأضافت HTC بعض المزايا إلى هاتف U24 Pro من أجل تعزيز التصوير بمزايا الذكاء الاصطناعي لتحسين الصور الجماعية، والصور المتحركة بصيغة GIF، وتعزيز الصور الشخصية في ظروف الإضاءة المنخفضة، وتسجيل فيديو بدقة قدرها 4K.

ويحتوي الهاتف على منفذ السماعات السلكية 3.5 ملم ومنفذ USB-C مع دعم شريحتي اتصال، وشبكات الجيل الخامس 5G، والواي فاي 6E، وبلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى NFC.
وسيكون هاتف HTC U24 Pro متاحًا بسعر يقارب 600 دولار أميركي بلونين، هما الأزرق والأبيض.(البوابة العربية للاخبار التقنية)
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