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تكنولوجيا وعلوم
رصد إشارة غريبة متكررة من الفضاء.. ما هي؟
Lebanon 24
13-06-2024
|
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رصد العلماء في أستراليا، إشارة غريبة ومتكررة من الفضاء، يعتقدون أنها تنبعث من نجم نيوتروني غير عادي.
ووفقا للعالمين مانيش كاليب وإيميل لينك، فليس مستبعدا انبعاثها من مصادر أخرى، بحسب ما نقله موقع The Conversation.
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ويقول العالمان : "لقد اكتشفنا مؤخرا انتقالا راديويا لا يشبه أي شيء شاهده علماء الفلك من قبل. ليس لأن دورته تدوم حوالي ساعة تقريبا (الأطول على الإطلاق)، بل لأنه من خلال العديد من المتابعات لاحظنا أنه يصدر أحيانا ومضات طويلة وساطعة، وأحيانا أخرى نبضات سريعة وضعيفة، وفي بعض الأحيان لا شيء على الإطلاق".
ويشير العالمان إلى أن هذه الإشارة رصدت بواسطة تلسكوب في ولاية غرب أستراليا. ووفقا لهما، كما هو معروف يمكن بالفعل أن تنبعث إشارات مماثلة من النجوم النيوترونية، ولكن دورتها لا يمكن أن تكون طويلة جدا. ومع أن النجم النيوتروني سيبقى المصدر الرئيسي لهذه الإشارات، إلا أنه ليس مستبعدا أن يكون مصدرها نجما قزما أبيض. (روسيا اليوم)
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