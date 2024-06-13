29
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
33
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
33
o
النبطية
33
o
زحلة
34
o
بعلبك
32
o
بشري
31
o
بيت الدين
33
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
نظام تشغيل جديد من آبل لحواسبها المحمولة
Lebanon 24
13-06-2024
|
02:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت آبل خلال مؤتمر WWDC 2024 عن نظام تشغيل جديد، سيمنح حواسب MacBook ميزات إضافية.
وبحسب الخبراء في آبل، فإن نظام macOS 15 Sequoia الجديد يحمل معه العديد من الميزات التي تحسن أداء حواسب MacBook، ويسهل عملية إقران هذه الأجهزة بهواتف آيفون.
Advertisement
ومن بين أبرز الميزات التي يوفرها نظام التشغيل الجديد هي ميزة iPhone Mirroring، والتي تمكن المستخدم من عرض شاشة هاتف آيفون على شاشة الحاسب، وتعمل هذه الميزة إذا كان كلا الجهازين متصل بنفس شبكة Wi-Fi.
ويمكن من خلال الميزة المذكورة التحكم بهاتف آيفون وتطبيقاته من خلال الحاسب، أو نقل الملفات بسرعة من الهاتف إلى الحاسب، بما فيها الملفات النصية والصور ومقاطع الفيديو، كما يمكن من خلالها نقل الصور من حاسب MacBook إلى معرض الصور في الهاتف.
وباستخدام iPhone Mirroring يمكن للمستخدم أيضا الاطلاع من الحاسب على الإشعارات التي ترد إلى هاتفه، أو التحكم بأي تطبيق موجود في الهاتف من خلال شاشة الحاسب.
وحمل macOS 15 Sequoia إلى حواسب آبل بعض التحسينات التي تتعلق بمتصفح "سفاري"، إضافة إلى ميزة جديدة تدعى "Highlights"، يمكن من خلالها استخراج المعلومات من صفحات الويب. (روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عن "الشيكات المصرفية".. إقرأوا آخر معلومة!
Lebanon 24
خبرٌ عن "الشيكات المصرفية".. إقرأوا آخر معلومة!
12:29 | 2024-06-12
12/06/2024 12:29:15
Lebanon 24
Lebanon 24
رفع سعر صرف الدولار
Lebanon 24
رفع سعر صرف الدولار
17:23 | 2024-06-12
12/06/2024 05:23:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"حدث" فعله "حزب الله" هزّ تل أبيب و "أسقط الرّدع".. تقريرٌ اسرائيليّ يعترف!
Lebanon 24
"حدث" فعله "حزب الله" هزّ تل أبيب و "أسقط الرّدع".. تقريرٌ اسرائيليّ يعترف!
13:00 | 2024-06-12
12/06/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت جويّة فوق لبنان.. تقريرٌ إسرائيلي يكشفها!
Lebanon 24
مفاجآت جويّة فوق لبنان.. تقريرٌ إسرائيلي يكشفها!
12:00 | 2024-06-12
12/06/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هجومٌ كبير لـ"حزب الله" قبل قليل.. وهذا ما فعله بـ"طائرة إسرائيلية"!
Lebanon 24
هجومٌ كبير لـ"حزب الله" قبل قليل.. وهذا ما فعله بـ"طائرة إسرائيلية"!
13:49 | 2024-06-12
12/06/2024 01:49:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
00:10 | 2024-06-13
رصد إشارة غريبة متكررة من الفضاء.. ما هي؟
23:00 | 2024-06-12
"U24 Pro" هاتف HTC الجديد.. إليكم مواصفاته وسعره
16:04 | 2024-06-12
بشأن الهواتف المعرّضة للسرقة.. خبر سار من "غوغل"
14:09 | 2024-06-12
لمستخدمي "أكس".. لن تتمكنوا من معرفة عدد إعجابات المنشور
12:55 | 2024-06-12
هاتف بسيط بسعر كبير.. إليكم جديد شركة "Light"
09:41 | 2024-06-12
لأول مرة.. شركة "تسلا" تستخدم روبوتات شبيهة بالبشر
فيديو
هجوم يستهدف 4 مدرسين أميركيين في الصين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
هجوم يستهدف 4 مدرسين أميركيين في الصين.. شاهدوا الفيديو
04:51 | 2024-06-11
13/06/2024 10:26:13
Lebanon 24
Lebanon 24
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
Lebanon 24
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
00:00 | 2024-06-08
13/06/2024 10:26:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
00:02 | 2024-06-04
13/06/2024 10:26:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24