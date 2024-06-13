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تكنولوجيا وعلوم

ميزة جديدة في "إكس".. تعرفوا إليها

Lebanon 24
13-06-2024 | 07:25
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أعلنت منصة "إكس"، عن اعتماد ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إخفاء المنشورات التي أبدوا إعجابهم بها عن باقي المستخدمين، لخلق نوع من الخصوصية لدى مستعملي التطبيق.

وأوضحت المنصة أن هذا الإجراء لن يمنع على المستخدمين إمكانية رؤية المشاركات التي أعجبوا بها، وهو الأمر الذي لا يستطيع الآخرون فعله.
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وأضافت أنه ابتداء من هذا الأسبوع " لن ترى بعد الآن من قام بالإعجاب بمنشور شخص آخر". (العربية)

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