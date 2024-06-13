"آبل" تستفيد من خدمات "Chatgpt" بشكل مجاني

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أفادت وكالة بلومبرغ الأميركية في تقرير جديد بأن آبل لن تدفع أي رسوم لشركة OpenAI مقابل إدماج روبوت الذكاء الاصطناعي ChatGPT في أجهزتها.وكانت آبل قد أعلنت شراكة مع شركة OpenAI من أجل إتاحة الوصول إلى ChatGPT عبر مساعدها الصوتي “سيري” في أنظمة التشغيل الجديدة الخاصة بها، مثل iOS 18 و iPadOS 18 و macOS Sequoia، مما يعزز قدرة “سيري” على تقديم إجابات أفضل.وأكد التقرير نقلًا عن مصادر مطلعة أن آبل تعتقد أن الترويج لشركة OpenAI وتقنياتها في مئات الملايين من أجهزتها يُعد ذا قيمة مساوية للمدفوعات النقدية أو يفوقها.ومن جهة أخرى، قد ترتفع تكاليف التشغيل لدى شركة OpenAI مع تزايد عدد مستخدمي أجهزة آبل الذين سوف يستفيدون من قدرات ChatGPT، إذ سترتفع القوة الحاسوبية اللازمة لتشغيل ChatGPT، وهو ما حدث بالفعل بإعلان الشركة شراكة جديدة مع أوراكل للاعتماد على بنيتها الأساسية بجانب مايكروسوفت. (البوابة العربية للأخبار التقنية)