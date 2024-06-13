تحديث جديد يخصُّ مكالمات الفيديو عبر "واتساب"

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تكنولوجيا وعلوم
تحديث جديد يخصُّ مكالمات الفيديو عبر "واتساب"
Lebanon 24
13-06-2024
|
23:00
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أعلنت منصة المراسلة الفورية "واتساب" عن تحديثات جديدة لتحسين تجربة المكالمات المرئية بالفيديو عبر الأجهزة المختلفة.
وأضافت المنصة ميزة مشاركة الشاشة مع دعم الصوت، إلى جانب زيادة الحد الأقصى لعدد المشاركين في مكالمات الفيديو إلى 32 شخصًا.
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وتأتي هذه الخطوات لتعزيز المنافسة مع تطبيقات مكالمات الفيديو الأخرى مثل زوم وفيس تايم وغوغل Meet.
وكانت واتساب قد قدمت العام الماضي ميزة مشاركة الشاشة في مكالمات الفيديو، ومع دعم مشاركة الصوت، سوف يُسمح للمستخدمين بمشاهدة مقاطع الفيديو معًا مع جهات الاتصال في أثناء المكالمات عبر "واتساب".
وقبل هذا التحديث، كان الحد الأقصى للمشاركين في المكالمات عبر الأجهزة المحمولة 32 شخصًا، في حين كان الحد الأقصى للمشاركين في نظام ويندوز 16 شخصًا. وفي نظام ماك، كان الحد الأقصى لا يتجاوز 8 أشخاص.
وتأتي هذه التحديثات لتواكب دعم المكالمات الفيديو الموسعة عبر تطبيقات أخرى مثل تطبيق فيس تايم من آبل، الذي يسمح بدعوة حتى 32 شخصًا في المكالمات. (البوابة العربية للأخبار التقنية)
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