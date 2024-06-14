30
o
بيروت
33
o
طرابلس
29
o
صور
34
o
جبيل
30
o
صيدا
32
o
جونية
34
o
النبطية
36
o
زحلة
36
o
بعلبك
33
o
بشري
32
o
بيت الدين
36
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
"مايكروسوفت" تتراجع عن توفير ميزة "Recall"
Lebanon 24
14-06-2024
|
00:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد أن أعلنت عزمها توفير العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي المتقدمة في الحواسيب المجهزة برقاقات سنابدراجون إكس من كوالكوم، لفتت مايكروسوفت اليوم إلى أن ميزة "الاستدعاء Recall" لن تكون موجودة في أجهزة الحاسوب المحمولة بنظام ويندوز 11 ضمن مبادرة "كوبايلوت بلس" عند إطلاقها.
Advertisement
وقالت مايكروسوفت إنها ستضع الميزة في الإصدار التجريبي من نظام ويندوز لضمان "تلبية معاييرها العالية للجودة والأمان".
وأضافت الشركة أن هذا القرار ينبع من التزامها بتوفير "تجربة موثوقة وآمنة وقوية لكافة العملاء"، وللحصول على ردود فعل إضافية قبل إتاحة الميزة لمستخدمي أجهزة كوبايلوت بلس.
وصممت مايكروسوفت ميزة Recall من أجل استخدام الذكاء الاصطناعي محليًا في الأجهزة المدعومة لالتقاط لقطات للشاشة بصورة دورية كل عدة ثوانٍ، وتمكين المستخدمين من الوصول إلى أي محتوى ظهر في الشاشة سابقًا عبر البحث، كأن يبحث المستخدمون عن منتج ما ظهر لهم في أثناء تصفح الإنترنت. (البوابة العربية للأخبار التقنية).
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
حادثة مروّعة في أحد فنادق بيروت... ما الذي حصل؟
Lebanon 24
حادثة مروّعة في أحد فنادق بيروت... ما الذي حصل؟
07:43 | 2024-06-13
13/06/2024 07:43:58
Lebanon 24
Lebanon 24
سمّى لبنان.. العالم الهولنديّ يُطلق تحذيراً مرعباً: زلزال قويّ قد يضرب هذه المناطق قريباً
Lebanon 24
سمّى لبنان.. العالم الهولنديّ يُطلق تحذيراً مرعباً: زلزال قويّ قد يضرب هذه المناطق قريباً
06:42 | 2024-06-13
13/06/2024 06:42:59
Lebanon 24
Lebanon 24
عن سعر الصرف... إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
عن سعر الصرف... إليكم هذا الخبر
06:03 | 2024-06-13
13/06/2024 06:03:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اغتيال طالب عبدالله.. تقرير إسرائيليّ يتحدّث عن توقيت إستهداف نصرالله ماذا كشف؟
Lebanon 24
بعد اغتيال طالب عبدالله.. تقرير إسرائيليّ يتحدّث عن توقيت إستهداف نصرالله ماذا كشف؟
08:30 | 2024-06-13
13/06/2024 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار مزوّر في لبنان من هذه الفئة.. ويُصرّف في هذه الأماكن
Lebanon 24
دولار مزوّر في لبنان من هذه الفئة.. ويُصرّف في هذه الأماكن
15:53 | 2024-06-13
13/06/2024 03:53:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
03:34 | 2024-06-14
أمازون فشلت في السيطرة على الذكاء الاصطناعي
00:41 | 2024-06-14
دراسة تكشف.. طول الأيام على الأرض يزداد
23:00 | 2024-06-13
تحديث جديد يخصُّ مكالمات الفيديو عبر "واتساب"
16:26 | 2024-06-13
"آبل" تستفيد من خدمات "Chatgpt" بشكل مجاني
11:07 | 2024-06-13
تقنيات هامة واستثنائية.. هذا ما ستوفره السعودية لحجاج بيت الله خلال "موسم الحج"
09:30 | 2024-06-13
كم زادت إيرادات "OpenAI" السنويّة؟
فيديو
هجوم يستهدف 4 مدرسين أميركيين في الصين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
هجوم يستهدف 4 مدرسين أميركيين في الصين.. شاهدوا الفيديو
04:51 | 2024-06-11
14/06/2024 12:03:42
Lebanon 24
Lebanon 24
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
Lebanon 24
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
00:00 | 2024-06-08
14/06/2024 12:03:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
00:02 | 2024-06-04
14/06/2024 12:03:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24