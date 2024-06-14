"مايكروسوفت" تتراجع عن توفير ميزة "Recall"

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بعد أن أعلنت عزمها توفير العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي المتقدمة في الحواسيب المجهزة برقاقات سنابدراجون إكس من كوالكوم، لفتت مايكروسوفت اليوم إلى أن ميزة "الاستدعاء Recall" لن تكون موجودة في أجهزة الحاسوب المحمولة بنظام ويندوز 11 ضمن مبادرة "كوبايلوت بلس" عند إطلاقها.وقالت مايكروسوفت إنها ستضع الميزة في الإصدار التجريبي من نظام ويندوز لضمان "تلبية معاييرها العالية للجودة والأمان".وأضافت الشركة أن هذا القرار ينبع من التزامها بتوفير "تجربة موثوقة وآمنة وقوية لكافة العملاء"، وللحصول على ردود فعل إضافية قبل إتاحة الميزة لمستخدمي أجهزة كوبايلوت بلس.وصممت مايكروسوفت ميزة Recall من أجل استخدام الذكاء الاصطناعي محليًا في الأجهزة المدعومة لالتقاط لقطات للشاشة بصورة دورية كل عدة ثوانٍ، وتمكين المستخدمين من الوصول إلى أي محتوى ظهر في الشاشة سابقًا عبر البحث، كأن يبحث المستخدمون عن منتج ما ظهر لهم في أثناء تصفح الإنترنت. (البوابة العربية للأخبار التقنية).