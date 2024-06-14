أمازون فشلت في السيطرة على الذكاء الاصطناعي

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كشف تقرير جديد نشرته مجلة "Fortune" أن مساعد أمازون الصوتي "أليكسا" يواجه صعوبات في التحول إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي.وأكدت المصادر التي تحدثت مع المجلة أن أمازون ليست قريبة من تحقيق هدفها بأن يصبح أليكسا "أفضل مساعد شخصي في العالم"، فضلًا عن تحقيق رؤية مؤسس أمازون، جيف بيزوس، بإنشاء نسخة حقيقية مادية منه.واستند تقرير المجلة المطوّل إلى مقابلات مع أكثر من 10 موظفين سابقين في الشركة، وزعم التقرير وجود اضطراب تنظيمي وتحديات تقنية أدت إلى فشل أمازون في "الهيمنة على الذكاء الاصطناعي".وقالت أمازون إن التفاصيل التي قدمها الموظفون قديمة، ولا تعكس الحالة الحالية لنموذج Alexa LLM، وهو نموذج اللغة الكبير الذي يُفترض أن يدعم مساعد أليكسا. (البوابة العربية للأخبار التقنية)