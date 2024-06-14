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تكنولوجيا وعلوم

بسعر منافس.. "Xiaomi" تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته

Lebanon 24
14-06-2024 | 16:05
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أطلقت Xiaomi حملة الترويج لهاتفها الجديد، Xiaomi 14 Civi، الذي سيطرح بسعر منافس.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل متين مصنوع من المعدن والبلاستيك، أبعاده (157.2/72.8/7.5) ملم، وزنه 177 غ.
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يعمل الجهاز بنظام Android 14 مع واجهات HyperOS ومعالج Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3، ومعالج رسوميات Adreno 735، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

وشاشاته جاءت LTPO AMOLED، مقاس 6.55 بوصة، دقة عرضها (2750/1236) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 3000 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات Dolby Vision، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass Victus 2 المقاوم للصدمات والخدوش.

وكاميرته الأساسية جاءت ثلاثية العدسة بدقة (50+50+12) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير الفائق العرض، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 32 ميغابيكسل.

ودعمته Xiaomi بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وجهزته ببطارية بسعة 4700 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 67 واط.

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