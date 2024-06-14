جديد "سامسونغ".. حذاء ذكي يجري مكالمات هاتفية!





ووصفت الشركة منتجها الجديد بـ"حذاء المستقبل" وهو ثمرة تعاون سامسونغ، وشركة Elitac Wearables ومصمم الأحذية الرياضية رول فان هوف. وستطرح منه إصدارات محدودة تحت اسم "Shortcut Sneakers".

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ويتيح الحذاء صاحبه بتنفيذ الأوامر على هواتف "سامسونغ غلاكسي" عبر حركة بسيطة بقدمه أثناء ارتدائه.



وقامت الشركة بتثبيت أجهزة استشعار للحركة في نعل الحذاء، ما يسمح بتتبع حركة مرتديه، ووضع قدميه بدقة فائقة. اعلنت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية عن حذاء رياضي ذكي قادر على إجراء مكالمات هاتفية أو تشغيل الموسيقى، عبر حركة القدمين.ووصفت الشركة منتجها الجديد بـ"حذاء المستقبل" وهو ثمرة تعاون سامسونغ، وشركة Elitac Wearables ومصمم الأحذية الرياضية رول فان هوف. وستطرح منه إصدارات محدودة تحت اسم "Shortcut Sneakers".ويتيح الحذاء صاحبه بتنفيذ الأوامر على هواتف "سامسونغ غلاكسي" عبر حركة بسيطة بقدمه أثناء ارتدائه.وقامت الشركة بتثبيت أجهزة استشعار للحركة في نعل الحذاء، ما يسمح بتتبع حركة مرتديه، ووضع قدميه بدقة فائقة.



هذا وتدعم أحذية Shortcut Shoes ست حركات مختلفة، والتي يمكن ربطها بستة إجراءات مختلفة للهاتف الذكي، مثل إجراء مكالمات أو تشغيل موسيقى، فمثلاً عند الضغط بالحذاء مرتين، استطاع هوف الاتصال بوالدته.



ويحمل النعل الداخلي للحذاء عبارة "Join the Flip side"، مما يرجح أن إطلاقه جزءاً تمهيدياً من حملة ترويجية لهواتف سامسونغ "Galaxy Z Flip 6"، و"Galaxy Z Fold 6" المرتقب طرحها خلال الفترة المقبلة.



ولا تستهدف سامسونغ دخول سوق الأحذية الذكية، فالحذاء الجديد متوفر في 6 أزواج فقط، صنعت خصيصاً كجائزة للفائزين في مسابقة تجريها الشركة في هولندا، ستعلن عن الفائزين يوم 15 تموز المقبل.