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تكنولوجيا وعلوم

خمسة تحديات رئيسية تواجه "أبل".. ما هي؟

Lebanon 24
15-06-2024 | 02:28
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تمنح الشراكة مع OpenAI شركة أبل مزيداً من الآمال للشركة المُنتجة لهواتف الآيفون، لاستعادة الزخم بالسوق وتحقيق طفرات واسعة تتغلب بها على مجموعة من التحديات التي واجهتها الشركة في الآونة الأخيرة، لا سيما فيما يتعلق بتصاعد المنافسة مع شركات عملاقة أخرى في القطاع.
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عبّرت أسهم الشركة والطفرة التي حققتها في وول ستريت، عن حالة التفاؤل الناتجة عن هذه الشراكة وبإطلاق Apple intelligence  بينما لا تزال أنظار المستثمرين تترقب مجموعة من التحديات التي تواجه الشركة، بما في ذلك الدعاوى القضائية والتحقيقات المتعلقة بـ "الاحتكار" في أوروبا والولايات المتحدة، حيث تخضع الشركة لتدقيقات من الجهات المعنية بحماية المنافسة.

يأتي ذلك جنباً إلى جنب ومجموعة التحديات الأخرى التي تواجهها الشركة، بما في ذلك التحديات المرتبطة بأزمة سلاسل الإمداد والتوريد، فضلاً عن التحديات المتعلقة بالمنافسين الذين يقدمون إمكانات قوية بأسعار أقل، وغيرها من الصعوبات التي تضع أسهم الشركة تحت مجهر المراقبة.
من الولايات المتحدة، يقول المستشار الأكاديمي في جامعة "سان خوسيه" الحكومية في كاليفورنيا، أحمد بانافع، إن شركة آبل تواجه عدداً من الأزمات التي تُلقي بظلالها على أسهمها وقيمتها السوقية في العام 2024، وذلك في الوقت الذي تكافح فيه الشركة للإعلان عن منتجات جديدة.

ويشير في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إلى أن هذه الأزمات تتمثل في خمس عناصر رئيسية:

تباطؤ النمو: تشهد سوق الهواتف الذكية تباطؤاً في النمو، مما يُؤثر على مبيعات آبل من أجهزة آيفون.. وتواجه الشركة منافسة متزايدة من الشركات المصنعة للهواتف الذكية الأخرى، مثل سامسونغ وهواوي.
اضطرابات سلسلة التوريد: تُعاني سلسلة توريد آبل من اضطرابات بسبب العلاقات المتوترة مع الصين، وتؤدي هذه الاضطرابات إلى نقص في المكونات وارتفاع التكاليف، مما يُؤثر على ربحية الشركة؛ لذلك اتجهت إلى الهند وفيتنام للتصنيع.
التضخم وارتفاع أسعار الفائدة: يُؤدي التضخم وارتفاع أسعار الفائدة إلى انخفاض القوة الشرائية للمستهلكين، مما قد يُؤثر على طلب المستهلكين على منتجات آبل.
قضايا المنافسة: تواجه آبل تحقيقات مضادة للاحتكار في عديد من البلدان، مما قد يُؤدي إلى غرامات كبيرة وتغييرات في نموذج أعمالها.
نقص الابتكار: يتهم بعض المنتقدين آبل بنقص الابتكار في السنوات الأخيرة، وتواجه الشركة ضغوطاً للإعلان عن منتجات جديدة ومُبتكرة للحفاظ على اهتمام المستثمرين والمستهلكين.
ويؤكد في معرض حديثه مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أنه رغم هذه التحديات؛ لا يزال عديد من المحللين متفائلين بآفاق آبل على المدى الطويل، ويعتقدون بأن الشركة تتمتع بعلامة تجارية قوية ومنتجات مُبتكرة وقاعدة عملاء مُخلصة.

كما يتوقعون تمكن آبل من التغلب على هذه التحديات وتعزيز النمو في السنوات المقبلة، لا سيما بعد إعلان آبل عن الشراكة مع "أوبن إيه آي" لاستخدام "تشات جي بي تي" في "سيري" وهو دليل على مجهود الشركه لتطوير منتجاتها.
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