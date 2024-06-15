"ميتا" تعلّق مشروع استخدام بيانات مستخدميها في الذكاء الاصطناعي

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علّقت شركة "ميتا" الأميركية خطتها لاستخدام بيانات مستخدميها الشخصية في برنامج ذكاء اصطناعي، حسب وكالة "فرانس برس".وأعلنت اللجنة الإيرلندية لحماية البيانات الجمعة، أنّ "ميتا علّقت خطتها لتدريب نموذج اللغة الموسع الخاص بها من خلال استخدام المحتوى العام الذي يشاركه البالغون في فيسبوك وإنستغرام في الاتحاد الأوروبي- المنطقة الاقتصادية الأوروبية".