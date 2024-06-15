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تكنولوجيا وعلوم

"ميتا" تعلّق مشروع استخدام بيانات مستخدميها في الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
15-06-2024 | 10:48
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علّقت شركة "ميتا" الأميركية خطتها لاستخدام بيانات مستخدميها الشخصية في برنامج ذكاء اصطناعي، حسب وكالة "فرانس برس".

وأعلنت اللجنة الإيرلندية لحماية البيانات الجمعة، أنّ "ميتا علّقت خطتها لتدريب نموذج اللغة الموسع الخاص بها من خلال استخدام المحتوى العام الذي يشاركه البالغون في فيسبوك وإنستغرام في الاتحاد الأوروبي- المنطقة الاقتصادية الأوروبية".
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