لمُحبي "يوتيوب".. إليكم هذا الخبر

Advertisement

وتهدف هذه الإستراتيجية إلى تقييد فاعلية إضافات المتصفحات التي تحظر الإعلانات، وذلك بعد شكاوى المستخدمين من عدم القدرة على مشاهدة مقاطع الفيديو عند تفعيل أدوات حجب الإعلانات في المنصة.وأعلنت إضافة SponsorBlock، التي تسمح للمستخدمين بتخطي المقاطع المموّلة داخل مقاطع الفيديو في يوتيوب، أن يوتيوب بدأت إدماج الإعلانات في المحتوى المنشور في المنصة.وكانت الإعلانات ومقاطع الفيديو كيانات منفصلة، إذ كانت مقاطع الفيديو تتوقف في أوقات محددة لعرض الإعلانات.ويمكن أن يشكل هذا النهج الجديد لإدماج الإعلانات مباشرة في المقاطع تحديًا كبيرًا لأدوات حجب الإعلانات، مما يجعل من الصعب منعها. وأعربت SponsorBlock عن قلقها من أن هذا الإدماج الذي يُجرى عبر خوادم يوتيوب يمكن أن يعطل وظائفها بتغيير كافة الطوابع الزمنية لتشمل مدة الإعلانات.وفي الشهر الماضي، أفاد المستخدمون بوجود مشكلات في تخطي مقاطع الفيديو تلقائيًا إلى نهايتها أو عرضها دون صوت عند استخدام أدوات حجب الإعلانات.وتُعد هذه الإجراءات جزءًا من إستراتيجية يوتيوب الواسعة لمكافحة أدوات حجب الإعلانات عالميًا، وهي تؤكد أنها تنتهك شروط خدمة واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بها، وتشير دومًا إلى التأثير السلبي لها في قدرة صناع المحتوى على تحقيق الدخل من أعمالهم.وحذرت الشركة من أن المستخدمين الذين يستخدمون تلك الأدوات قد يواجهون مشكلات في التخزين المؤقت أو رسائل خطأ عند مشاهدة المحتوى في المنصة.وتشجع المنصة المستخدمين الراغبين في تجربة خالية من الإعلانات على الاشتراك في خدمة "يوتيوب بريميوم" التي تقدم مزايا مثل التشغيل في الخلفية والمشاهدة دون اتصال، بالإضافة إلى عرض المحتوى دون إعلانات.