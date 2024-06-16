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تكنولوجيا وعلوم

مايكروسوفت ترجئ إطلاق خاصية "الاسترداد" بالذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
16-06-2024 | 11:31
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أعلنت شركة مايكروسوفت، تأجيل طرح خاصية "الاسترداد" الجديدة، التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، بعد إثارة مخاوف أمنية.

وتأخذ خاصية الاستدعاء صوراً سريعة لشاشة الحاسب الشخصي بشكل دوري، ثم يتم تشفيرها وتخزينها، ويمكن تحليلها بالذكاء الاصطناعي للبحث عن معلومات سابقة.
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وكان من المقرر أن يتم إصدار فئة الأجهزة الجديدة "كوبيلوت + بي سي" في 18 حزيران الجاري.
وذكرت شركة مايكروسوفت: "نقوم بتعديل الطراز الجديد لتحسين مهارة مجتمع برنامج (ويندوز إنسايدر) لنضمن ارتقاء الخبرة إلى معاييرنا الرفيعة للجودة والأمن."
وأضافت: "هذا القرار متأصل في التزامنا بتوفير خبرة موثوقة وآمنة وقوية لجميع عملائنا والسعي لتعقيب إضافي قبل إتاحة الخاصية لجميع مسخدمي (كوبيلوت + بي سي)."
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