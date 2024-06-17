"يوتيوب" يختبر ميزات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.. فما هي؟

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انطلق "يوتيوب" باختبار مجموعة من الميزات الجديدة المصممة لتحسين تجربة المستخدم وتمكين المبدعين.وتتضمن هذه الميزات التجريبية، المتوفرة حاليًا لمجموعة محدودة من المختبرين، ملخصات الدردشة المباشرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتكامل Google Lens في شريط البحث، ورموز QR للقنوات، لكن هذه الميزات ما زالت تجريبية، وليس هناك وقت محدد لطرحها على مجتمع "يوتيوب" الأوسع. وهي:ملخصات الدردشة المباشرةبالنسبة لمنشئي المحتوى الذين يقومون بالبث المباشر على النظام الأساسي، يقوم "يوتيوب" بتجربة ملخصات الدردشة المباشرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة المشاهدين على متابعة المحادثة بسرعة. وتوفر هذه الميزة، التي تقتصر حاليًا على البث المباشر باللغة الإنجليزية، ملخصًا موجزًا للدردشة باستخدام لافتة في الجزء العلوي من نافذة الدردشة.زر غوغل Lensقد يرى مستخدمو أندرويد في مجموعة الاختبار قريبًا زر Google Lens مدمجًا مباشرةً في شريط بحث يوتيوب. وسيسمح هذا للمستخدمين بالاستفادة من إمكانات التعرف على الصور في Google Lens للبحث عن المحتوى على يوتيوب عن طريق التقاط صورة أو تحميل صورة ما من أجهزتهم.رمز الاستجابة السريعةيختبر "يوتيوب" إنشاء رمز الاستجابة السريعة. بذلك، سيكون لدى منشئي المحتوى المشاركين خيار إنشاء رمز QR فريد من الملف التعريفي لقناتهم، مما يسهل على الآخرين المسح والاشتراك.الانتقال إلى أفضل الأجزاءقد يكون الأكثر إثارة بالنسبة لمعظم منشئي المحتوى هو الميزة التجريبية الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي بدأ يوتيوب في اختبارها، التي تسمح للمشاهدين بالانتقال إلى "أفضل الأجزاء" من الفيديو.وستكون هذه الميزة الجديدة بمثابة إضافة إلى أداة تحريك الفيديو للأمام لمدة 10 ثوانٍ. وتعمل ميزة الانتقال إلى "أفضل الأجزاء" الجديدة من خلال جمع بيانات حول أجزاء الفيديو التي يهتم المستخدمون أكثر بتخطيها للأمام والسماح للمشاهدين بالانتقال تلقائيًا إلى "أفضل الأجزاء" من الفيديو لمشاهدته.وصول أسهل إلى التأثيراتأخيرًا، يضيف يوتيوب زر "التأثيرات" إلى YouTube Shorts، مما يمنح منشئي المحتوى وصولاً أسهل إلى التأثيرات التي ينشئها المستخدم. وتهدف هذه الميزة إلى تعزيز الإبداع والمشاركة ضمن تنسيق الفيديو القصير. (ارم نيوز)