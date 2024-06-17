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بالمتفجرات... إقتراح طريقة مبتكرة لمكافحة الأعاصير

Lebanon 24
17-06-2024 | 06:36
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أعلن علماء معهد سنيجينسكي للفيزياء والتكنولوجيا التابع للجامعة الوطنية للبحوث النووية، أن إجراء تفجيرات حول مركز الإعصار يمكنها كبح تكونه ونشاطه.

ووفقا لهم، يجب استخدام حوالي 50 شحنة قوتها الإجمالية حوالي 4 كيلوطن.
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وبهذه الطريقة يمكن منع تكون الإعصار، وحماية الناس والممتلكات من هذه الكارثة الطبيعية. (روسيا اليوم)

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