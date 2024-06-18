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تكنولوجيا وعلوم

السنغال تكشف عن استراتيجية قوية لتطوير البنية التحتية الرقمية

Lebanon 24
18-06-2024 | 10:02
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تعهد إيزيدور ضيوف، المدير العام المعين حديثا لشركة "السنغال نومريك"، بإعطاء الأولوية لتطوير بنية تحتية عامة رقمية قوية (DPI) عند توليه منصبه.
 
ويهدف ضيوف إلى الاستفادة من التقدم الذي أحرزه سلفه الشيخ باخوم لتحقيق رؤية الرئيس باسيرو ديوماي فاي للتحول الرقمي السريع في السنغال.
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وقد أصدر الرئيس فاي، الذي أكد على التحول الرقمي خلال حملته الانتخابية، تعليماته لحكومته بتعزيز البنية التحتية الرقمية للبلاد لتحقيق السيادة الرقمية.

وتتضمن أجندة ضيوف توسيع الاقتصاد الرقمي في السنغال لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الوطني من 3.3% حاليًا إلى 10% بحلول عام 2025، على النحو المبين في استراتيجية السنغال الرقمية 2025.
 
ويخطط ضيوف لمعالجة تغطية الإنترنت المنخفضة، والتي تبلغ حاليًا حوالي 46%، بالاضافة إلى تحسين التعاون بين نظم المعلومات الحكومية.
 
كذلك، سيعمل ضيوف على وضع اللمسات الأخيرة على الإطار القانوني لحماية البيانات الشخصية، ورقمنة الخدمات الحكومية، وتطوير استراتيجية شاملة للأمن السيبراني. (digital watch)

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