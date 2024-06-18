متى سيصبح يوم الأرض 25 ساعة؟

سيمتد طول اليوم على الأرض إلى 25 ساعة، لكن العلماء يقولون إن هذا لا ينبغي أن يكون مفاجئًا.

في حين أن الأمر قد يستغرق ملايين السنين قبل أن يتم إضافة ساعة أخرى، إلا أن أيام الأرض تطول مع السنوات، وفق ما نقل موقع ذا صن.

في الواقع، ان الأيام تزداد طولًا بنحو 1.8 مللي ثانية في كل قرن، وفقًا لبرنامج EarthDate، وهو برنامج إذاعي عام أنشأته جامعة تكساس في أوستن.

وهذه زيادة قدرها دقيقة واحدة كل 3.3 مليون سنة، مما يعني أن الأمر قد يستغرق 200 مليون سنة قبل إضافة ساعة أخرى إلى اليوم.

ويبدو أن القمر هو المسؤول عن هذا الأمر، لأن الاحتكاك الناتج عن المد والجزر يؤدي إلى إبطاء دوران الأرض بمرور الوقت.

وعندما تدور الأرض حول محورها، فإن ذلك يحدد كمية ضوء الشمس الذي يعبر سطحها، وبالتالي طول الأيام.

لكن جاذبية القمر تسحب جانب الأرض الأقرب إليه، مما يؤدي إلى حدوث المد والجزر ويتسبب في انتفاخ الكوكب.

وبما أن الأرض تدور بشكل أسرع من دوران القمر حولها، فإن ما يسمى بـ "انتفاخ المد والجزر" يتحرك قبل الموقع النسبي للقمر.

وتدفع هذه الكتلة القمر إلى الأمام، مما يسبب احتكاكًا على طول قاع البحر مما يعيق دوران الكوكب.

ويقول العلماء إن أيام التباطؤ قد تمت ملاحظتها بالفعل منذ قرون.

وقال كونستانتين باتيغين، أستاذ علوم الكواكب في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، لموقع لايف ساينس: "إن التغير في معدل دوران الأرض يحدث بشكل تدريجي بما يكفي بحيث يمكن للعمليات التطورية التكيف مع التغيرات بمرور الوقت".

في الواقع، كان طول الأيام يتغير لسنوات، وقبل مليار سنة، كان طول اليوم حوالي 19 ساعة فقط.

وأوضح باتيغين أن "التغير النسبي في السرعة المدارية لن يكون ملحوظا في الحياة اليومية".

ومن المتوقع أن يبلغ طول الأيام 25 ساعة، وسيكون هناك 350 يومًا في السنة بدلاً من 365 يومًا.

ويتم تحديد طول السنة بعدد دورات الأرض التي تحدث خلال مدار شمسي واحد.

وبينما يدور الكوكب حول الشمس في مسار دائري تقريبًا، فإنه يدور حول محوره 365.25 مرة في السنة الفلكية.

ويشير هذا المصطلح إلى عودة الشمس والأرض إلى نفس المكان في الفضاء بالنسبة للنجوم.

ويفسر الدوران الربعي الإضافي كل عام السنة الكبيسة الرباعية السنوات، والتي تبقينا متزامنين مع الشمس.

وعلى الرغم من الأيام الأطول، ظلت الأرض تدور بشكل أسرع من أي وقت مضى منذ آذار 2011، عندما ضرب زلزال بقوة 8.9 درجة اليابان.

( lbc)

Advertisement

وأدى هذا الحدث الزلزالي إلى تسريع دوران الأرض وتقصير طول اليوم بمقدار 1.8 ميكروثانية.