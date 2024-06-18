Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

متى سيصبح يوم الأرض 25 ساعة؟

Lebanon 24
18-06-2024 | 12:40
A-
A+
Doc-P-1213227-638543366089221568.png
Doc-P-1213227-638543366089221568.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

سيمتد طول اليوم على الأرض إلى 25 ساعة، لكن العلماء يقولون إن هذا لا ينبغي أن يكون مفاجئًا.

 في حين أن الأمر قد يستغرق ملايين السنين قبل أن يتم إضافة ساعة أخرى، إلا أن أيام الأرض تطول مع السنوات، وفق ما نقل موقع ذا صن.

 في الواقع، ان الأيام تزداد طولًا بنحو 1.8 مللي ثانية في كل قرن، وفقًا لبرنامج EarthDate، وهو برنامج إذاعي عام أنشأته جامعة تكساس في أوستن.

 وهذه زيادة قدرها دقيقة واحدة كل 3.3 مليون سنة، مما يعني أن الأمر قد يستغرق 200 مليون سنة قبل إضافة ساعة أخرى إلى اليوم.

ويبدو أن القمر هو المسؤول عن هذا الأمر، لأن الاحتكاك الناتج عن المد والجزر يؤدي إلى إبطاء دوران الأرض بمرور الوقت.

وعندما تدور الأرض حول محورها، فإن ذلك يحدد كمية ضوء الشمس الذي يعبر سطحها، وبالتالي طول الأيام.

 لكن جاذبية القمر تسحب جانب الأرض الأقرب إليه، مما يؤدي إلى حدوث المد والجزر ويتسبب في انتفاخ الكوكب.

 وبما أن الأرض تدور بشكل أسرع من دوران القمر حولها، فإن ما يسمى بـ "انتفاخ المد والجزر" يتحرك قبل الموقع النسبي للقمر.

 وتدفع هذه الكتلة القمر إلى الأمام، مما يسبب احتكاكًا على طول قاع البحر مما يعيق دوران الكوكب.

 ويقول العلماء إن أيام التباطؤ قد تمت ملاحظتها بالفعل منذ قرون.

 وقال كونستانتين باتيغين، أستاذ علوم الكواكب في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، لموقع لايف ساينس: "إن التغير في معدل دوران الأرض يحدث بشكل تدريجي بما يكفي بحيث يمكن للعمليات التطورية التكيف مع التغيرات بمرور الوقت".

 في الواقع، كان طول الأيام يتغير لسنوات، وقبل مليار سنة، كان طول اليوم حوالي 19 ساعة فقط.

 وأوضح باتيغين أن "التغير النسبي في السرعة المدارية لن يكون ملحوظا في الحياة اليومية".

 ومن المتوقع أن يبلغ طول الأيام 25 ساعة، وسيكون هناك 350 يومًا في السنة بدلاً من 365 يومًا.

 ويتم تحديد طول السنة بعدد دورات الأرض التي تحدث خلال مدار شمسي واحد.

وبينما يدور الكوكب حول الشمس في مسار دائري تقريبًا، فإنه يدور حول محوره 365.25 مرة في السنة الفلكية.

ويشير هذا المصطلح إلى عودة الشمس والأرض إلى نفس المكان في الفضاء بالنسبة للنجوم.

ويفسر الدوران الربعي الإضافي كل عام السنة الكبيسة الرباعية السنوات، والتي تبقينا متزامنين مع الشمس.

وعلى الرغم من الأيام الأطول، ظلت الأرض تدور بشكل أسرع من أي وقت مضى منذ آذار 2011، عندما ضرب زلزال بقوة 8.9 درجة اليابان.

( lbc)
Advertisement

 

وأدى هذا الحدث الزلزالي إلى تسريع دوران الأرض وتقصير طول اليوم بمقدار 1.8 ميكروثانية.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
15:10 | 2024-06-18
10:02 | 2024-06-18
05:42 | 2024-06-18
04:20 | 2024-06-18
04:19 | 2024-06-18
02:37 | 2024-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24