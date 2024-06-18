كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين الصحة النفسية؟

كشفت فحوصات الدماغ عن وجود 6 أنواع مختلفة من الاكتئاب، وهو اكتشاف يمكن أن يؤدي إلى علاج أفضل وأكثر تخصيصًا، وباستخدام الذكاء الاصطناعي، تمكن علماء من الولايات المتحدة وأستراليا من فصل الأنواع المختلفة ومن ثم تقييم كيفية استجابتها للعلاجات المختلفة، وفقاً لصحيفة مترو.

يعاني حوالي واحد من كل ستة بالغين في المملكة المتحدة من اضطراب عقلي شائع، بما في ذلك الاكتئاب أو القلق، ومع ذلك، فإن العثور على العلاج المناسب يمكن أن يكون رحلة طويلة ومرهقة في كثير من الأحيان، في حين أن حوالي 30٪ من الأشخاص المصابين بهذه الحالة يعانون مما يعرف بالاكتئاب المقاوم للعلاج - وهذا يعني أنه على الرغم من تعدد أنواع الأدوية أو العلاج، فإن أعراضهم لم تتحسن.

الآن، يأمل الفريق أنه من خلال القدرة على تصنيف نوع الاكتئاب، سيكونون قادرين أيضًا على ربطه بالعلاج الأكثر ملاءمة، وإزالة عنصر التجربة والخطأ، وقام العلماء، من جامعة ستانفورد في كاليفورنيا وجامعة سيدني وغيرهما، بجمع بيانات من 801 شخصًا يعانون من الاكتئاب والقلق، وباستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (fMRI)، قاموا بمسح أدمغة المشاركين أولاً أثناء الراحة، ثم أثناء إكمال مجموعة متنوعة من المهام لاختبار أدائهم المعرفي والعاطفي.

وباستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل النتائج، تمكن الفريق من تجميع المشاركين في ست مجموعات، أو "أنماط حيوية"، وبمجرد تحديد الأنواع المختلفة من الاكتئاب، قام الفريق بعد ذلك بتقسيم 250 مشاركًا بشكل عشوائي إلى مجموعات علاجية، حيث تلقوا ثلاثة مضادات للاكتئاب شائعة الاستخدام أو علاجًا بالحديث السلوكي.

وجدت الدراسة، التي نشرت في مجلة Nature Medicine، أن أحد الأنواع الفرعية، الذي يتميز بفرط النشاط في المناطق المعرفية في الدماغ، أظهر أفضل استجابة لمضاد الاكتئاب فينلافاكسين (المعروف باسم إيفكسور) مقارنة بالأنماط الحيوية الأخرى.

أولئك الذين تتمتع أدمغتهم أثناء الراحة بمستويات أعلى من النشاط بين المناطق المرتبطة بالاكتئاب وحل المشكلات استجابوا بشكل أفضل للعلاج بالكلام السلوكي.

النوع الفرعي الثالث، أولئك الذين لديهم مستويات منخفضة من النشاط في منطقة الدماغ التي تتحكم في الانتباه، كانوا الأقل احتمالا لرؤية تحسن من العلاج بالكلام. (اليوم السابع)