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تكنولوجيا وعلوم

آبل تفاجئ المستخدمين.. أوقفت هذه الميزة بعد عام واحد فقط من إطلاقها

Lebanon 24
19-06-2024 | 00:28
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أوقفت شركة آبل ميزة شائعة بعد عام واحد فقط من إطلاقها، ما شكّل "صدمة" ومفاجأة كبيرة لمستخدمي "آيفون".

وسحبت شركة التكنولوجيا العملاقة ميزة "اشتر الآن، وادفع لاحقا" من خدمة الدفع Apple Pay، والتي تتيح للمستخدمين الحصول على قروض لمشتريات تصل إلى 1000 دولار، وسدادها على 4 أقساط على مدى 6 أسابيع.
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ولكن على الرغم من أن هذا الخيار لم يعد متاحا، فلن يتأثر المستهلكون الذين لديهم قروض حالية.

ويأتي قرار آبل بإلغاء الخدمة مع تخطيطها لتقديم برنامج مماثل في الخريف، يسمح للمستخدمين بالوصول إلى القروض المقدمة من شركات بطاقات الائتمان والخصم المؤهلة.

وفي هذا الشأن، قالت آبل لموقع 9to5Mac: "في وقت لاحق من هذا العام، سيتمكن المستخدمون في جميع أنحاء العالم من الوصول إلى قروض التقسيط المقدمة من خلال بطاقات الائتمان والخصم، وكذلك المقرضين، عند الدفع باستخدام Apple Pay".

وستركز الشركة على مساعدة المستخدمين في الوصول إلى خيارات القروض الأخرى التي "تتيح تقديم المدفوعات لمزيد من المستخدمين، في المزيد من الأماكن حول العالم، بالتعاون مع البنوك والمقرضين الذين يدعمون خدمة Apple Pay. (روسيا اليوم)
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