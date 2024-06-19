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تكنولوجيا وعلوم

"تلغرام" تطلق خدمة جديدة مجانية للنساء.. ماذا عن الرجال؟

Lebanon 24
19-06-2024 | 02:50
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سيطلق تطبيق "تليغرام" خدمة TON Dating الجديدة التي تساعد المستخدمين على التعارف عبر التطبيق.

وتبعا للمعلومات المتوفرة، فإن الخدمة الجديدة باتت متاحة لجميع مستخدمي التطبيق اعتبارا من 18 حزيران الجاري، ويمكن دفع اشتراكاتها عبر خدمات TON للدفع الإلكتروني التي يوفرها التطبيق.
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وحول الموضوع قال المسؤول عن مشروع الخدمة، فلاديمير ماخوف:"سعينا إلى إنشاء بيئة آمنة وحصرية للتواصل بين الأشخاص الحقيقيين على تلغرام، الميزة الرئيسية في الخدمة الجديدة هي أنظمة الحماية التي لن تسمح للروبوتات والمحتالين والمستخدمين المجهولين من الوصول إلى حسابات المستخدمين. الخدمة فيها برمجيات تحقق معقدة للغاية مماثلة لتلك المستخدمة في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت".

وأشار ماخوف إلى أن الخدمة ستكون مجانية بالنسبة للنساء، أما الرجال فيمكنهم الاستفادة منها مقابل اشتراك شهري قدره 2500 نجمة في تليغرام (نحو 5700 روبل في الشهر)، ومن خلال الخدمة سيكون بإمكان المستخدمين تبادل الهدايا وشراء المكافآت المختلفة، وجميع هذه العمليات ستتم باستخدام العملات الرقمية Telegram Stars التي ظهرت مؤخرا في "تليغرام"، والتي يمكن الحصول عليها عبر خدمات TON للدفع الإلكتروني. (روسيا اليوم)
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